Dawniej w Polsce w izbie biesiadnej stał snop zboża kłosami do góry. W wigilię ozdabiano go suszonymi jabłkami i orzechami, co miało symbolizować dostatnie święta i przyszły rok. Dziś na placach miejskich przed świętami Bożego Narodzenia stawia się choinkę, zwykle pięknie iluminowaną. Choinki stoją w fabrykach, biurach, na stanowiskach pracy, wszędzie, jak Polska długa i szeroka. W polskich domach choinka jest niejako nakazem.