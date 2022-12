W połowie grudnia w auli Powiatu Niżańskiego, mieszczącej się w budynku LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, odbyła się debata pt. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Niżańskiego?”. Jednogłośnie stwierdzono, że powiat oferuje idealne warunki do rozwoju społeczności lokalnej.

Organizatorem spotkania była Fundacja Misji Obywatelskiej we współpracy z Powiatem Niżańskim.

Patronat nad wydarzeniem objął starosta niżański Robert Bednarz, który wziął również aktywny udział w debacie. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest wspólne kreowanie przyszłości powiatu, zwłaszcza z udziałem ludzi młodych.

– To do młodych ludzi należy przyszłość, którzy widzą ją zupełnie inaczej niż my. Dlatego ważny jest głos młodzieży w dzisiejszej debacie, dlatego ważna jest ich kreatywność i możliwość dzielenia się swoimi pomysłami.

W debacie uczestniczyła liczna grupa młodzieży, przedstawicieli samorządów gmin, Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wśród panelistów znaleźli się również: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna, właściciel Przedsiębiorstwa Stolarstwo Tomasz Wróbel oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej Damian Zakrzewski.

Uczestnicy debaty podkreślali, że w tych trudnych i pełnych zagrożeń czasach, rozmowa o przyszłości nie jest łatwa i na wiele utrudnień Powiat nie ma wpływu (np. ceny energii), ale pomimo to w Powiecie Niżańskim są wyjątkowo dobre warunki na współpracę, dialog, który sprzyja rozwojowi lokalnej społeczności. O szczególnej roli współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi wspomniał prezes LGD – Damian Zakrzewski, mówiąc o wyjątkowo przyjaznych i innowacyjnych mechanizmach współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym, wyróżniającym się pozytywnie pod tym względem na mapie Polski.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.