Do groźnego wypadku drogowego z udziałem łosia doszło 23 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 855 między Lipą a Zaklikowem. Jedna osoba trafiła do szpitala.

– Dziś o godzinie 6.47 zostaliśmy wezwani do wypadku na DW 855 między Lipą a Zaklikowem. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Jedna osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala -relacjonują strażacy OSP Lipa.

W wyniku zderzenia ze zwierzęciem auto zjechało do przydrożnego rowu. Patrząc na zniszczenia samochodu zwierzę wpadło wprost w przednią szybę. W volkswagenie golfie wystrzeliły obie poduszki powietrzne.

Na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe.

Niestety nie wiemy czy zwierzę przeżyło.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów, ale także łąk i pól, gdzie na drogę często wychodzą dzikie zwierzęta oraz zwierzęta gospodarskie.

Fot. i info OSP Lipa

