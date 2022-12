Tegoroczne przesłanie towarzyszące wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło dla Ciebie”. W Stalowej Woli oficjalne przekazanie płomienia odbyło się 22 grudnia na rozwadowskim Rynku.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zorganizowana została po raz pierwszy w 1986 r. w Linz, w Austrii. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju Światełko dociera do ponad 25 krajów europejskich, w tym także do Polski. Co roku wybrane przez Austriackie Radio i Telewizję dzieci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia i tu przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu europejskich krajów. Ogień z Betlejem jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiany jest na wigilijnym stole.

– Od 32 lat polscy harcerze odbierają betlejemski ogień bardzo często na Łysej Polanie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tym roku zima jest piękna, Zakopane ośnieżone, także buty zimowe się przydały i ciepła kurtka. Harcerze byli na to przygotowani, odebraliśmy ogień i przywieźliśmy go tutaj do Stalowej Woli. Dla nas harcerzy to nie jest tylko i wyłącznie ogień, to coś więcej. Ten płomień symbolizuje obecność Chrystusa. Jak na niego patrzymy to wierzymy, że jest w nim faktycznie obecny Jezus Chrystus – mówił komendant stalowowolskiego hufca, harcmistrz Piotr Kawka.

Jako pierwszy Betlejemskie Światełko Pokoju odebrał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Dziękując za to wyjątkowe światło z Betlejem, przyjmuję je dla mieszkańców i miasta Stalowej Woli, aby pokój, miłość, szczęście wraz z narodzeniem się Bożego Syna zagościło w naszym mieście, w naszych rodzinach, zakładach pracy i by przez cały 2023 rok oświetlało nam drogi do wzajemnego, dobrego działania. To właśnie pokój, szczęście, miłość, to te wartości, które mają tą wyjątkową cechę, że one mnożą się kiedy się nimi dzielimy. Niech tej miłości, niech tego pokoju, tego światła z Betlejem będzie wśród nas jak najwięcej, dzięki temu, że będziemy się dzielić nim z innymi – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Betlejemski płomień odebrali również zgromadzeni na rozwadowskim rynku przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i służb mundurowych działających na terenie naszego miasta. Jednym z punktów wydarzenia było również poświęcenie bożonarodzeniowej szopki.