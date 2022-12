Na boisku w hali pneumatycznej Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli odbywał się w sobotę charytatywny turniej piłkarski, podczas którego prowadzona była zbiórka pieniędzy na leczenie walczącej z chorobą nowotworową Iwony Krawiec-Baran.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Sklep Sportowy „Maraton” i Restauracja „Haeven & Hell”. Obydwie firmy już wcześniej organizowały pomoc dla Iwony, m.in. poprzez wystawienie na licytację meczowych koszulek Stali Stalowa Wola.

W sobotnim turnieju wystąpiło 8 drużyn, które w fazie eliminacyjnej zostały podzielone na dwie grupy. Zwycięzcy tych grup zagrali w wielkim finale.

W grupie A bezkonkurencyjna okazała się Ekipa spod Balona, która odniosła komplet zwycięstw. W pierwszym meczu pokonała San Wrzawy 2:1, następnie WKS Kurzyna 4:0, KP Zarzecze 3:1 i na zakończenie gier grupowych Sokoła Sokolniki 4:0. Z 13 goli, które strzeliła, 7 było dziełem najskuteczniejszego piłkarza rozgrywek ligi okręgowej na Podkarpaciu, Kacpra Piechniaka, a 4 jego ojca, byłego reprezentanta Polski, Piotra Piechniaka. Dwa trafienia dorzucił Bartosz Leśniowski.

Drugie miejsce w grupie A zajął San Wrzawy – 2 zwycięstwa, z Sokołem 3:0 i WKS Kurzyna 2:1 i 1 remis z KP Zarzecze 0:0. W innych meczach grup A: WKS Kurzyna – KP Zarzecze 1:2, Sokół – KP Zarzecze 1:2, Sokół – WKS Kurzyna 2:1.

Grupę B wygrał Piast Babice. Drużyna z Zamojszczyzny, występująca w rozgrywkach klasy A, pokonała Huragan Zdziechowice 5:1, Herosów Słomiana Krzaki 2:1 i Tanew Harasiuki 1:0 i zremisowała bezbramkowo z Płomieniem Trześń. Najwięcej bramek dla Piasta zdobył były zawodnik juniorskiej drużyny i rezerw Stali Stalowa Wola, Maciej Chmura (6). Drugie miejsce wywalczyli Herosi Słomiana Krzaki, którzy pokonali Tanew 4:2, Huragana 5:1 i Płomień 2:0. Pięć goli dla Herosów zdobył Kacper Pchełka, po dwa: Cyprian Pchełka, Rafał Rzekęć i Michał Tworzydło, a jednego Piotr Jarosz.

W pozostałych meczach grupy B: Płomień – Tanew 0:2, WKS Kurzyna – San 1:2, Płomień – Huragan 5:1, Huragan – Tanew 2:2.

W meczu o 9. miejsce Huragan wygrał z WKS Kurzyna 5:0, o 7. miejsce Sokół pokonał Płomień 2:1, a o 5. miejsce KP Zarzecze wygrało z Tanwią 2:1.

Trzecie miejsce, po zwycięstwe nad Sanem 2:0 zajęli Herosi, w spotkaniu o pierwsze miejsce Ekipa spod Balona po niezwykle wyrównanym i pełnym emocji meczu pokonała Piasta 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył pod koniec meczu Kacper Piechniak.

Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został Kacper Pchełka (Herosi Słomiana Krzaki), najlepszym bramkarzem Tomasz Świeca (KP Zarzecze), a królem strzelców został Kacper Piechniak (Ekipa spod Balona – 8 goli).

Pomagamy!

Iwona Krawiec-Baran ma 45 lat. Prowadzi Biuro Rachunkowości Stalowej Woli. Jest żoną Roberta, jednego z najlepszych pływaków masterskiej sekcji Motyla MOSiR Stalowa Wola, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski i mamą dwóch synów: 19-letniego Krzysztofa i 16-letniego Tomka.

W 2021 roku Iwona zachorowała na potrójnie ujemnego raka piersi. Do listopada 2021 roku była leczona chemioterapią. W w grudniu usłyszała, że jest całkowicie wyleczona. Do połowy sierpnia 2022 roku było cudownie. Wtedy jednak zaczęły pojawiać się bóle w prawym boku. – Myśląc, że to coś z wyrostkiem poszłam na USG. Okazało się, że to nie wyrostek, a przerzuty do wątroby. Od onkologa usłyszałam, że obecnie nie ma możliwości wyleczenia mnie. Pozostaje mi leczenie systemowe lekiem Keytruda, który powoduje remisję choroby i wzmacnia organizm. Niestety, w moim przypadku lek jest nierefundowany. Codziennie rano budzę się z bólem, bez siły, ale wstaję. Chcę cieszyć się każdym dniem, planuję zajęcia, spacery i mam nadzieję, że będzie lepiej i lepiej, a ja będę zdrowa. Chcę być zdrowa, żyć bez bólu, zestarzeć się u boku mojego męża i cieszyć się życiem moich synów – pisze Iwona na swoim profilu na stronie Fundacji Rak’n’Roll – Wygraj Życie.

Do tej pory udało się zebrać blisko 55 tys. zł, brakuje jeszcze 100 tys. zł, żeby kontynuować leczenie. Miesięczny koszt leczenie wynosi 16 tys. zł. Poniżej nr konta, na które można wpłacać pieniądze na lek dla Iwony.