Radni powiatowi przyjęli budżet na 2023 rok. Dochody zaplanowano w kwocie170,3 mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 138 164 936 zł i dochody majątkowe w kwocie 32 135 064 zł. Wydatki w planie finansowym Powiatu Stalowowolskiego ustalono na 175,9 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 138 164 936 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37 735 064 zł.

Zaplanowany w planie finansowym deficyt w wysokości 5,6 mln zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 2 mln zł, z wolnych środków w kwocie 2,9 mln zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 700 tys. zł.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 37 735 064. Środki te zostaną przeznaczone na zadania drogowe wśród, których znalazłay się: rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R-ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88; przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32; przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica; przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli; przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia; rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów-Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie budowy chodnika.

W planach inwestycyjnych powiatu na przyszły rok znalazły się także zakupy majątkowe na potrzeby urzędu: adaptację pomieszczeń urzędu, zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów; modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 25; modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W budżecie powiatu zapisano również dotację dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, zakupu sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych; modernizację energetyczną i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli etap I; dotację dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50 proc. kosztów dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych oraz dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Powiat w przyszłym roku przeznaczy również środki na modernizację pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budową siłowni terenowej przy ZS nr 1 w Stalowej Woli; modernizację hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli.

Budżet przyjęto jednogłośnie.