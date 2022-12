Po raz kolejny w okresie mikołajkowo-bożonarodzeniowym ogromną serdecznością i życzliwością wykazało się Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola.

Na „Mikołajki” kibice Stali zaprosili do swojej siedziby, czyli do ośrodka „Kibice Razem” mieszczącego się przy ul. Popiełuszki 40 w Stalowej Woli, najmłodszych adeptów piłki nożnej trenujących w ZKS Stal Stalowa Wola: Skrzatów i Żaków. Grupa została podzielona na 3 drużyny. Pierwsza rozgrywała mecze piłkarskie na konsoli Xbox, druga grała w „piłkarzyki ręczne”, a trzecia w rzutki. W tej ostatniej konkurencji sędzią głównym był najskuteczniejszy piłkarz „Stalówki” w rundzie jesiennej, Jakub Kowalski.

Między kolejnymi rozgrywkami czekał na dzieci poczęstunek i napoje. Pod koniec spotkania odwiedził ośrodek stowarzyszeniowa „Zielono Czarny Demon”, który wręczył dzieciom mikołajkowe prezenty. Były to gadżety „Stalówki” i słodycze. Każde dziecko otrzymało także szal jubileuszowy z okazji zbliżającego się 85-lecia Stali Stalowa Wola.

Zielono-czarne serca są też w Ameryce

Kolejną akcją, którą zorganizowali i zaangażowali się kibice stalowowolskiego klubu była impreza na torze kartingowym w hali „RST-Karting” dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań”. Jak nietrudno domyślić się, rywalizacja na torze przypadła dzieciom do gustu i jeszcze długo towarzyszyły im emocje po zakończeniu zmagań. Po ich zakończeniu wszyscy udali się do „Podleśnej Przystani”, aby obdarować placówkę prezentami, które zostały zakupione za pieniądze ze zbiórek, przeprowadzonych wcześniej przez SKSSW. Zgodnie z obowiązującymi barwami „Stalówki” św. Mikołaj, który dostarczył i wręczał prezenty, miał na sobie nie czerwono-białe, lecz zielono-czarne ubranko. Co przywiózł? Między innymi: odkurzacz piorący, przenośny piekarnik, zastawę stołową, sztućce, mleko „Bebilon” dla najmłodszych wychowanków i wiele innych przedmiotów codziennego użytku.

– Wielkie podziękowania dla naszych „Zielono-Czarnych” braci z USA z New Jersey i Nowego Jorku, którzy przekazali nam 1150 dolarów (5055,75 zł) oraz firmie Asymmetrical Consulting należącej do pani Beata Krauz, która ufundowała dla dzieci: plecaki, bloki techniczne, rysunkowe i zeszyty. Bez tak ogromnego wsparcia naszych przyjaciół nie udałoby się osiągnąć założonego celu. Ponadto wielkie dzięki dla wszystkich „Zielono-Czarnych Serc”, które wzięły udział w akcji – czytamy na profilu fb SKSSW.

Piłkarski turniej. Szlachetna Paczka. Psia Przystań

Na tym nie koniec. Kolejną akcją dla najmłodszych było zorganizowanie na boisku hali pneumatycznej Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej turnieju piłkarskiego o puchar prezesa Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola dla uczniów klas VII i VIII. Zgłosiło się 7 drużyn. Rozegrano 21 meczów. Pierwsze miejsce zajęła PSP 11, drugie PSP Pysznica, a trzecie PSP 1. Królem strzelców został Olek Fietko z „jedenastki”, a najlepszym bramkarzem wybrano Macieja Gancarczyka z „czwórki”. Wyróżnieni piłkarze otrzymali statuetki i prezenty ufundowane przez firmę „Artour Wyjazdy na Mecze”, najlepszy drużyny pamiątkowe puchary, których fundatorem była firma „Tryumf”.

Dla wszystkich uczestników i opiekunów drużyn SKSSW ufundowało szale pamiątkowe z meczu Polska – Portugalia U-20, który odbył się we wrześniu w Stalowej Woli.

Ale nie tylko o najmłodszych myślą i troszczą się od wielu lat kibice Stali. Także i w tym roku SKSSW wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Kibice Stali nie pozostają też obojętni na los czworonogów. Najwięcej mogą o tym powiedzieć opiekunowie psów i kotów umieszczonych w stalowowolskim „Przytulisku – Psia Przystań”.

– My nic wielkiego nie robimy. Dla nas to zaszczyt pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Pomagamy, bo warto pomagać – mówi Rafał Pietras, prezes SKSSW.