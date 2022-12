Wystartował 51. Plebiscyt „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2022 – jeden z najstarszych plebiscytów w naszym regionie.

Podobnie jak w latach poprzednich, wybierzecie Drodzy Kibice dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców w mijającym roku 2022 oraz trójkę Najlepszych Masterów, Trenera i Talent Roku.

Wśród kandydatów do zwycięstwa w głównej kategorii plebiscytu, a więc Najpopularniejszy Sportowiec 2022, znaleźli się medaliści seniorskich, młodzieżowych i juniorskich mistrzostw, a także wyróżniający się zawodnicy rozgrywek ligowych szczebla centralnego. W przypadku Stalowej Woli: piłkarze i koszykarze 3-ligowych drużyn Stali.

W tym roku wróciliśmy do starej formuły plebiscytu. Wśród kandydatów do tytułu Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli za rok 2022 są tylko i wyłącznie sportowcy, którzy reprezentowali w kluby ze Stalowej Woli i przynajmniej przez pół roku 2022.

Sportowy Talent Roku 2022 wybierzemy z grona zawodniczek i zawodników, medalistów MP oraz finalistów najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń sportowych. To samo dotyczy dwóch pozostałych kategorii: Trener Roku 2022 i Najlepszy Master 2022, czyli Najlepszy Sportowiec Amator.

W tej ostatniej kategorii z okazji 10-lecia Stalowowolskiego Klubu Biegacza postanowiliśmy uhonorować włączeniem na listę kandydatów 68-letniego Stanisława Młynarskiego – który startował we wszystkich biegach ulicznych, organizowanych w Stalowej Woli i niemal wszystkich w regionie, a także stałego uczestnika tenisowych turniejów stalowowolskich 70-letniego Mieczysława Pęzioła – reprezentującego MKT w Stalowej Woli – klub obchodzący w tym roku 30-lecie działalności.

Jak głosować

Poprzez kupony drukowane w papierowej wersji tygodnika „Sztafeta” i dostarczone do naszej redakcji, która mieści się w budynku dyrekcji PKS w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30 (parter). Można też je wysłać pocztą na adres: Wydawnictwo „Sztafeta” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola (o ważności kupony decyduje data stempla pocztowego).

Kupony są ważne tylko przez 5 kolejnych dni po ich ukazaniu się w gazecie (u dołu pod kuponem data jego ważności) i kiedy będą wypełnione w całości, czyli podane będzie „dziesiątka” Najpopularniejszych Sportowców, 3 Mastersów oraz Talent i Trener.

Innym sposobem głosowanie jest wysyłanie SMS-ów. Jeżeli chcemy głosować SMS-em wpisujemy SPRT i nr kandydata (głosowanie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli), lub TLNT i nr kandydata (Talent Roku) lub TRNR i nr kandydata (Trener Roku) lub MSTR i nr kandydata (Najlepszy Master) i wysyłamy na nr 71601. Koszt SMS – 1,23 zł brutto. Głosowania SMS-owe potrwa do północy 10 lutego.

Zamknięcie plebiscytu 15 lutego 2023 r.

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU 2022

Bilard: 10. Daniel Karkoszka (KB Top-Ten)

Boks: 13. Kacper Krawiec (Stal Boxing Team)

Brazylijskie Jiu Jitsu: 6. Radosław Czernik, 14. Arsen Naslyan, 18. Michał Sołowiej (wszyscy FightSport)

Koszykówka: 3. Jacek Buczek, 9. Aleksander Jadaś, 20. Damian Tabor (wszyscy ZKS Stal)

Lekkoatletyka: 1. Jakub Bembenek, 4. Kornelia Butryn, 2. Artur Brzozowski, 5. Natalia Cygan, 8. Marek Grykałowski, 12. Jakub Krasowski (wszyscy KKL Stal)

Modelarstwo samolotowe: 11. Kamil Koszyczek (Aeroklub Stalowowolski)

Piłka nożna: 7. Sławomir Duda, 17. Mikołaj Smyłek, 19. Wiktor Stępniowski (wszyscy Stal PSA)

Pływanie: 15. Maksym Nowak, 16. Adam Procnal (obydwaj Motyl MOSiR)

NAJLEPSZY MASTER 2022 ROKU

Bieganie: 4. Stanisław Łańcucki, 5. Stanisław Młynarski, 9. Małgorzata Siembida, 10. Ewa Urban (wszyscy Stalowowolski Klub Biegacza)

Pływanie: 1. Arkadiusz Berwecki, 3. Robert Lorkowski, 6. Maria Petecka (wszyscy Motyl Master MOSiR)

Siatkówka: 8. Marcin Rąpała (WP-Transfer)

Tenis: 7. Mieczysław Pęzioł (MKT)

Triathlon: 2. Zbigniew Biskup (SKB)

TALENT ROKU 2022

Boks: 10. Julia Toporowska (Stal Boxing Team)

BJJ: 6. Wiktor Krasowski, 8. Szymon Sołowiej (FightSport)

Koszykówka: 1. Wojciech Baran, 5. Kacper Kędra (ZKS Stal)

Lekkoatletyka: 2. Aleksandra Bednarz, 7. Blanka Machaj (KKL Stal)

Modelarstwo samolotowe: 3. Michał Główka (Aeroklub Stalowowolski)

Pływanie: 4. Dawid Kanty (Motyl MOSiR)

Tenis: 9. Oliwia Sybicka (MKT)

TRENER ROKU 2020

Boks: 10. Rafał Toporowski (Stal Boxing Team)

BBJ: 2. Paweł Kunysz (FightSport)

Koszykówka: 7. Bogdan Pamuła, 8. Rafał Partyka (obydwaj ZKS Stal)

Lekkoatletyka: 1. Mirosław Barszcz, 4. Jacek Łyp, 3. Monika Kłosowska, 5. Krzysztof Momot (wszyscy KKL Stal)

Pływanie: 6. Jarosław Niedbałowski (niezrzeszony)

Tenis: 9. Włodzimierz Pikulski (MKT)