Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny. Na zakupy wydano ponad 2 mln złotych. Od niedawna więc placówka może pochwalić się miedzy innymi nowym ambulansem, a także nowoczesną aparaturą dla kilku oddziałów oraz pracowni.

– Dzięki wsparciu bardzo wielu osób pozyskaliśmy środki na doposażenie naszego szpitala w istotny sprzęt, który ma poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta i poprawić komfort oraz umożliwić większą diagnostykę i leczenie pacjentów, którzy w naszym szpitalu przebywają i korzystają ze świadczeń. Były to ważne zakupy, i ważne, że personel ciągle podnosi swoje kwalifikacje i korzysta z doświadczeń ośrodków o wyższym stopniu referencyjności – mówi dyrektor szpitala Monika Pachacz-Świderska.

Na nowe wyposażenie stalowowolska lecznica pozyskała środki z różnych źródeł. Jednym z nich jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Za kwotę łącznie 887 tys. złotych zakupiono: do Pracowni Serologii łaźnię do suchego rozmrażania osocza z funkcją mieszania płytek oraz zamrażarkę do przechowywania osocza, do Oddziału Wewnętrznego zestaw holterowski oraz aparat do terapii High Flow, do Działu Diagnostyki Obrazowej doposażenie do tomografu komputerowego, do Działu Transportu Sanitarnego ambulans z wyposażeniem, dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, dla Poradni Przeciwgruźliczej spirometr.

Z kolei ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (900 tys. złotych), budżetu Powiatu Stalowowolskiego (267 tys. złotych) oraz budżetu szpitala (15 tys. złotych), pozyskano taki sprzęt jak: respirator oraz przenośny system ultrasonograficzny do Oddziału Kardiologicznego, mikroskop operacyjny do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego, diatermia do endoskopowej chirurgii kręgosłupa oraz zestaw interlaminarny do endoskopowej chirurgii kręgosłupa wraz z wyposażeniem do Bloku Operacyjnego, zestaw przenośny do endoskopii do Pracowni Endoskopowej.

Zakupione urządzenia są najwyższej klasy. Mają szerokie zastosowanie, działają szybko, dokładnie i wnikliwie. Wpływają na bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz poszerzają ofertę badań, co potwierdzają stalowowolscy lekarze.