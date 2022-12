Stało się. Mieszkańcy gminy Bojanów, a zwłaszcza dzieci, mają to na co tak długo czekali. W miejscowości Stany oficjalnie otwarta została hala sportowa połączona z basen. Dzieci naukę pływania będą mogły rozpocząć już początkiem stycznia 2023 roku po święcie Trzech Króli.

20 grudnia, czyli tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Tego dnia podsumowano ważną dla mieszkańców gminy inwestycję.

– Koniec 2022 i mamy to na co czekamy od dłuższego czasu, czyli nowy kompleks sportowy w Stanach. Będą z niego mogły korzystać dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej gminy oraz wszyscy chętni, i myślę, że nie będą to tylko mieszkańcy gminy Bojanów – powiedział wójt Sławomir Serafin.

Nowa hala sportowa powstała w miejsce przyszkolnej starej, niewymiarowej sali sportowej. Całość zadania kosztowała blisko 9 mln złotych. Dofinansowanie, o którym wspomniał wójt pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki i wyniosło dokładnie 4 mln 85 tys. 700 zł. Gmina otrzymała również wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 881 tys. 873 zł. Resztę, czyli około 4 mln zł., dołożyła gmina z własnego budżetu.

Umowa z wykonawcą, którym była firma z Nowosielca, została podpisana 30 kwietnia 2019 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się 8 maja i trwały do 30 września 2022 roku.

W ramach zadania powstał obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 1 629,94 m kw. Nowoczesna hala sportowa o wymiarach 21 x 36 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, to drugi taki obiekt na terenie gminy. Jednak pływalnia to już nowość. Niecka basenowa ma wymiary 8,5 na 16,67 m i głębokość 1,35 m. W zapleczu socjalnym zlokalizowane są szatnie i natryski dla osób biorących udział w zajęciach oraz pomieszczenie dla nauczyciela WF-u, a także magazyn na sprzęt sportowy. W piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne dla technologii wody basenowej, rozdzielnia elektryczna oraz szatnia z zapleczem socjalnym dla obsługi technicznej basenu, przebywającej czasowo w obrębie piwnic. Na stropie nad częścią socjalną znajduje się wentylatorownia.

Według przyjętych założeń, pływalnia przeznaczona będzie dla uczniów z terenu całej bojanowskiej gminy. Dlatego władze gminy zakładają dowóz uczniów ze szkół w Przyszowie, Bojanowie i Gwoźdźcu. Popołudniami obiekt ma być udostępniany dla wszystkich mieszkańców.

