Tegoroczna edycja Opłatka Maltańskiego, w formie kolacji wigilijnej, odbyła się 21 grudnia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W tym roku w spotkaniu udział wzięli podopieczni Dziennego Domu Senior+.

W Stalowej Woli akcja została zorganizowana po raz 9. Poprzednie dwie edycje ze względu na pandemię miały formę paczek przekazywanych bezpośrednio potrzebującym. W tym roku powrócono do wspólnego spotkania przy świątecznym stole.

– W 2022 roku Dzienny Dom Senior+ organizuje spotkanie wigilijne w ramach Opłatka Maltańskiego. Nasi uczestnicy, czyli 45 osób, otrzymają pomoc rzeczową w formie paczek, ale również będziemy wspólnie świętować przy wigilijnym stole. Będzie łamanie się opłatkiem, życzenia, potrawy wigilijne i czas spędzony wspólnie razem – mówi Małgorzata Gotfryd, koordynatorka Opłatka Maltańskiego w Stalowej Woli.

Dzięki sponsorom, w tym prezydentowi miasta Lucjuszowi Nadbereżnemu, udało się przygotować 50 paczek dla osób starszych. 45 trafi do podopiecznych Dziennego Domu Senior+, a pozostałe zostaną przekazane przez pracowników MOPS-u, innym, potrzebującym mieszkańcom miasta.

– W każdej paczce są zarówno produkty żywnościowe jak i opłatek, który podkreśla to, że są Święta Bożego Narodzenia, i że to ważny moment dla każdego człowieka. Cieszy nas też to, że w Stalowej Woli jest bardzo dużo ludzi dobrej woli, osób, które nie tylko chcą brać, ale chcą pomagać innym – dodaje Małgorzata Gotfryd.

Spotkanie w siedzibie DDS+ miało bardzo tradycyjny charakter. Był ksiądz z parafii Trójcy Przenajświętszej, który odmówił modlitwę, było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, część artystyczna oraz wspólny posiłek. A na świątecznym stole znalazły się takie dania jak: barszcz z krokietami, śledzie, sałatka, ciasto, pierogi, kompot oraz owoce.

– To dla nas bardzo miły czas, jest bardzo przyjemnie. Ja mieszkam sama więc idę tu z wielką ochotą. Spotykamy się wszyscy jak w rodzinie. Przychodzi do nas ksiądz, jest dobre jedzonko i mile to wspominamy – mówi Halina Olszewska z DDS+.

Jednym z gości spotkania opłatkowego była Hanna Wesołowska-Starzec z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie.

– Z Zakonem Maltańskim w Polsce mamy do czynienia już od około 800 lat, a w formie instytucji od 100 lat. Dwa lata temu obchodziliśmy właśnie 100-lecie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Naszą misją jest zawołanie rycerskie, obrona, świadectwo wiary, pomoc osobom potrzebującym. Te potrzeby mają różny wymiar, różne definicje, nie tylko są to potrzeby materialne, ale też mentalne, duchowe, dlatego ideą naszych Opłatków Maltańskich jest to, żeby się spotykać, gromadzić, żeby czuwać i podtrzymywać ideę wspólnotowości – mówi Hanna Wesołowska-Starzec.

Opłatek Maltański odbywa się w tym roku w 33 miejscowościach w Polsce. Zakon objął przedświąteczną pomocą również Polonię, mieszkającą na terenie czterech miast w Ukrainie.

Opłatek Maltański w Stalowej Woli 1 of 23 - +

Czytaj również: