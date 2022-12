Dwójka pływaków Motyla MOSiR Stalowa Wola startowała w zimowych mistrzostwach Polski juniorów. Maksym Nowak walczył w Gorzowie, a Dawid Kanty w Olsztynie.

W Gorzowie Wielkopolskim na basenie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” o tytuły mistrzów Polski walczyli juniorzy do lat 16. Motyla stalowowolskiego reprezentował uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – Maksym Nowak (pół wszystkich punktów zdobytych przez niego w tych mistrzostwach wędrowało do klubu macierzystego, czyli do Motyla, a pół wzbogaciło konto SMS-u).

Nowak potwierdził w Gorzowie swój talent oraz to, że drzemie w nim ogromny potencjał. Zaliczył” trzy finały B w stylu grzbietowym i w każdym z nich znajdował się na pozycjach medalowych. Na najdłuższym dystansie, na 200 m zajął pierwsze miejsce, czas 2:10,36, które w klasyfikacji końcowej dało mu 9. miejsce w Polsce. W wyścigu na 100 m był trzecie w finale B (czas 59:50) i 11 w klasyfikacji open, natomiast na 50 m zajął drugie miejsce w finale B (27:13) i 10 w klasyfikacji końcowej.

W tym samym czasie w Olsztynie na pływalni Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego Aquasfera Galeria Warmińska – pierwszej w Polsce, której udało się pozyskać sponsora tytularnego (od roku 2014), który w zamian za promocję marki wspiera finansowo utrzymanie obiektu, odbywały się zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do lat 14. Swoich reprezentantów wystawiły 156 kluby. Motyl „wysłał” do stolicy Warmii i Mazur tylko jednego zawodnika – Dawida Kantego. Także on, podobnie jak Maksym Nowak, specjalizuje się w „grzbiecie”.

Na najkrótszym dystansie, w wyścigu na 50 m uzyskał w eliminacjach 38. wynik – 31:09. Mistrzem Polski został Michał Szymczyk z Raszyna – 26:39. Na 100 m został sklasyfikowany na 35. miejscu, czas 1:06,29. „Złoto” ze znakomitym czasem 56:55 wywalczył Szymon Zgoda z Poloni Warszawa, a w ostatnim występie, na 200 m, zajął miejsce 30 – czas 2:25,31. Mistrzem Polski, po raz drugi tego dnia, został Szymon Zgoda z Warszawy, który w finale A popłynął w czasie 2:04,63.