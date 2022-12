„Dotykam – wygrywam” – tak brzmiało hasło warsztatów, w których udział wzięły mieszkanki Stalowej Woli. Zajęcia dotyczyły samobadania piersi pod okiem doświadczonej pielęgniarki i instruktorki profilaktyki raka piersi. Warsztaty zorganizowane zostały przez stalowowolskie Amazonki we współpracy z Centrum Aktywności Seniora.

Nowotwór piersi jest najczęstszym rodzajem nowotworu złośliwego, który dotyka kobiety w Polsce i na świecie. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze jego wykrywanie, ponieważ współcześnie wiele pacjentek może otrzymać skuteczne leczenie dopasowane do przyczyny problemu, z jakim się mierzą.

– Jesteśmy w czołówce w Europie jeśli chodzi o zachorowalność na nowotwór piersi. Ruszamy więc z akacjami, żeby dotrzeć do jak największej liczby kobiet, by to zmienić. Życie jest tylko jedno, życie jest piękne i trzeba o nie dbać. Mamy dla kogo żyć, mamy rodziny, przyjaciół, więc musimy się badać i przede wszystkim się nie bać. Jeśli coś niepokojącego wyczujemy trzeba zwrócić się do lekarza, wykonać badania. Są różnego rodzaju guzki, jakieś, torbiele, włókniaki, nie wszystko jest od razu sprawą nowotworową – mówi Edyta Bełczowska z zarządu Stalowowolskiego Stowarzyszenia „Amazonka”.

Warsztaty, które odbyły się w połowie grudnia w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli poprowadziła Jolanta Bienias, doświadczona pielęgniarka i instruktorka profilaktyki raka piersi.

– Samobadanie piersi to umiejętność posługiwania się wzrokiem i dotykiem. Jest ono bardzo ważne, ponieważ to wstęp do profilaktyki, żeby wychwycić ewentualnie jakąś nieprawidłowość w naszych piersiach. Jeżeli kobiety będą to robić regularnie, co miesiąc to będzie to sukces. Nie nastawiajmy się, że przy każdym badaniu coś znajdziemy, ale gdyby się jakaś nieprawidłowość pojawiła, to wychwycenie wcześnie takiej zmiany gwarantuje sukces – przestrzega Jolanta Bienias.

Instruktorka szczególnie poleca kobietom samobadanie piersi metodą Mammacere.

– Tę metodę mało kobiet wykonuje. Polega ona przede wszystkim na bardzo dokładnym badaniu, centymetr po centymetrze naszego gruczołu piersiowego począwszy od dołu pachowego wzdłuż linii stanika, dalej linia mostka, linia, obojczyka, nie pomijając jednego centymetra, bo bardzo często się zdarza, że kobiety owszem dotykają swoich piersi, ale odrywają wtedy palce, natomiast przy tej metodzie ich nie odrywamy – wyjaśnia Jolanta Bienias.

Jak to powinno wyglądać krok po kroku instruktorka pokazywała na profesjonalnym fantomie, który stalowowolskie Amazonki zakupiły przy wsparciu senator Janiny Sagatowskiej.