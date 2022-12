Początkiem grudnia Rada Miejska w Stalowej Woli przegłosowała uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli. Uchwałę przyjęto przy 14 głosach za, 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się.

– Podjęcie przez Radę Miejską w Stalowej Woli tej uchwały umożliwia rozpoczęcie procedury wyłaniania najemców w ramach możliwości skorzystania z dofinansowania do czynszów. Jednocześnie z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wynika, że mogą być dostępne nowe możliwości finansowania, które dodatkowo obniżyłyby koszty najmu dla przyszłych najemców. Wprowadzane aktualnie zmiany w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego – ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, zgodnie z informacjami uzyskanymi w ww. ministerstwie, przewidują uruchomienie nowych form finansowania. Kolejne wsparcie finansowe daje szansę obniżenia kosztów najmu dla przyszłych najemców, dlatego SIM stale analizuje wszelkie możliwości pozyskania dodatkowych środków, zasięgając informacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii i BGK – mówi Renata Knap, prezes SIM.

Kontrowersje wobec zapisów regulaminu

Uchwała określa tryb i zasady ubiegania się o najem lokalu oraz kryteria wyboru osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Ustala również kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą przyznawanych punktów, które między innymi dają preferencje w uzyskaniu mieszkania osobom posiadającym status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stalowa Wola, o ile w wyniku zawarcia umowy najmu zwolnione zostanie aktualnie zajmowane mieszkanie, osobom które starały się o przydział mieszkania z zasobów gminnych, ale ich wniosek został rozpatrzony negatywnie, osobom znajdującym się na liście oczekujących na lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy, osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, opuszczającym dom dziecka lub rodzinę zastępczą, rodzinom z dziećmi, seniorom, pracownikom rekomendowanym przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Stalowej Woli. Ten ostatni punkt wzbudził dyskusję. Wątpliwości radnych dotyczyły przyznawanej w tym wypadku punktacji tj. pracownik rekomendowany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro – Park Stalowa Wola otrzyma 2 punkty, mającego siedzibę na pozostałym terenie gminy Stalowa Wola – 1 punkt.

– Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe punkty wymieniane czy to wiek, stopień niepełnosprawności, liczba dzieci – te wszystkie kryteria są kryteriami stałymi, które jeżeli zaistnieją to wiadomo, że tutaj się nic nie zmieni. Punkt 9, jest dla mnie o tyle kontrowersyjny, że on będzie rozpatrywany w momencie składania wniosków, a przecież od momentu złożenia wniosku do momentu wprowadzenia się takiej osoby do tego mieszkania minie dłuższy czas. A później tak naprawdę po weryfikacji tego wniosku, to może się zmienić – mówił radny Damian Marczak.

– Przeglądając ten projekt uchwały, niestety nie mogę poprzeć tego wniosku, ze względu na to, że zauważam tam pewne mankamenty. Ten projekt uchwały nie zabezpiecza w żaden sposób gminy na najbliższy okres, najbardziej istotny, kwestia rozwoju strefy, mało tego są pewne luki, które powodują, że nawet jest to zachęta do instrumentalnego traktowania tej uchwały, dlatego też myślę, że powinna ona być może nie od razu ale z czasem skorygowana, po to żeby to jednak poprawić – mówił radny Franciszek Zaborowski.

Radna Renata Butryn określiła ten punkt jako dyskryminujący, tych którzy są na terenie naszej gminy, od wielu lat płacą podatki, mają swoich pracowników, ci pracownicy zaś borykają się z problemem mieszkaniowym. – I będą traktowani trochę inaczej, niż ci którzy dopiero przyjdą – mówiła radna.

Prezydent nie zgadza się z głosem opozycji

Prezydent Lucjusz Nadbereżny nie zgodził się z głosem opozycji stwierdzając, że analizując ten regulamin każda preferencja, każdy punkt czy to dotyczący posiadania dzieci, niepełnosprawności czy wieku może spowodować, że w którymś momencie każdy mieszkaniec może się poczuć dyskryminowany.

– Ten punkt jest promocją i wskazaniem tych osób, które przez ostanie 30 lat, w wielu regulaminach samorządowych i rządowych były zupełnie wykluczone z programów mieszkaniowych, bo programy mieszkaniowe były dedykowane wyłącznie dla grupy socjalnej. Ten punkt właśnie promuje tych którzy pracują – mówił prezydent.

Włodarz miasta nawiązał do lat 70, do programu rozwoju miasta, kiedy do Stalowej Woli zapraszano nowych mieszkańców oferując im pracę i mieszkanie. – I teraz jeżeli dostaliśmy szanse, ciężko wypracowaną do tego żeby stworzyć unikalną przestrzeń gospodarczą jaką jest Euro-Park Stalowa Wola to musimy każdą strategię miasta Stalowej Woli również mieszkaniową dostosować do tego projektu, zapraszając tutaj właśnie nowych mieszkańców – mówił Lucjusz Nadbereżny.

