Aż 360 pozycji literackich stalowowolskiej MBP udało się nabyć dzięki pieniądzom zebranym podczas tegorocznych kiermaszy książkowych. Każdy z nas, kto kupił choćby jedną książkę za złotówkę, dołożył swoją „cegiełkę” do grudniowego zakupu nowości. Biblioteka otrzymała także dwie książkowe paczki – nagrody.

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli dba by nowości książkowe regularnie trafiały na jej półki. – Nie ma miesiąca by setki nowych książek i audiobooków nie trafiało do spragnionych świeżej literatury Czytelników. Czy tych, którzy korzystają z Biblioteki Głównej czy tych, którzy z racji niewielkiej odległości od domu wybierają którąś z czterech bibliotecznych Filii. Tym razem literackie nowości zostały zakupione całkowicie z pieniędzy pochodzących od naszych Czytelników, a zebranych podczas dwóch tegorocznych kiermaszy książkowych zorganizowanych w Bibliotece Głównej – podkreśla Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

W Bibliotece Głównej do Wypożyczalni po wprowadzeniu do katalogu trafi 104 książki, do Czytelni – 39, a Książka Mówiona zostanie „zasilona” 39 nowymi audiobookami. Dzieci i młodzież, do których kierowana jest oferta Multiteki, będą mogły wybierać wśród kolejnych 61 bajek i książek dla nastolatków. Filia nr 1 za kiermaszowe fundusze kupiła 35 książek, a Filia nr 2 – 82.

Ale to nie jedyne grudniowe nowości w MBP. Pod choinkę, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, dotarły właśnie dwie paczki pełne literatury i gier. To nagrody, które po włączeniu do katalogu bibliotecznego, trafią do rąk Czytelników. Pierwszą przesyłkę biblioteka otrzymała z wydawnictwa Story House Egmont. MBP znalazła się bowiem w gronie 13 bibliotek wyróżnionych za najciekawszą relację z wydarzeń zorganizowanych w ramach akcji „BOOM2! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wydawnictwo Story House Egmont. Przesyłka numer dwa pochodzi od dystrybutora książek – firmy Platon, jako wyróżnienie za realizację jednego z najciekawszych pomysłów na „Noc Bibliotek 2022”. Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.