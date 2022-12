12 grudnia 1943 roku w dzień poświęcenia kościoła p.w. św. Floriana w Stalowej Woli, w pobliżu stalowowolskiej elektrowni u podnóża niewielkiego wzniesienia zostało straconych 10 żołnierzy Korpusu Zachodniego, organizacji złożonej z pracowników Huty. Byli to: Aleksander Chwastikow, Antoni Holeksa, Marian Januszek, Franciszek Kata, Kazimierz Kazimierczak, Piotr Muszyński, Antoni Ochędzan, Czesław Olszewski, Ludwik Piecha i Wiesław Zagoździński. Była to pierwsza z trzech egzekucji członków Korpusu Zachodniego po aresztowaniach, które nastąpiły w wyniku wyprawy jej członków w nocy z 7/8 grudnia do przyszowskiego lasu po ukrytą broń.