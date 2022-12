To nowa idea, która rodzi się w Stalowej Woli. Jej pomysłodawcami są Marek Spasiuk i Jerzy Malicki, byli menadżerowie, którzy chcą nakłonić innych do wzajemnej wymiany myśli. A na jaki temat? – Tematyka może być bardzo szeroka, wszystko jest dopuszczalne, oczywiście w granicach kultury, przyzwoitości – mówią zgodnie założyciele klubu.

Takiej przestrzeni w naszym mieście jeszcze nie było. Oczywiście seniorzy mają swoje liczne organizacje, ale tak sprecyzowanej, skierowanej do konkretnej grupy osób, to nie ma. Co ciekawe, pomysłodawcy klubu twierdzą, że w ogólnopolskiej skali są pionierami, ponieważ tworząc swój klub nie natknęli się na podobny. Skąd wziął się więc pomysł na powstanie takiej grupy?

– Byliśmy menadżerami w przeszłości. Jesteśmy w tej chwili w zawodowym stanie spoczynku, mniej aktywni, mamy więc dużo czasu, na przykład dla rodziny. Ten wolny czas pożytkujemy również na obserwacje, na czytanie o tym, co się dzieje w różnych sferach naszego życia. By nie zostać samemu z tymi przemyśleniami, to zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić – mówi Marek Spasiuk, który w życiu zawodowym związany był z branżą spożywczą, handlem.

I tak powstała strona internetowa „Klub Emerytowanych Menadżerów”.

– Celem naszego działania jest wymiana myśli poprzez platformę. Mamy zapewnione finansowanie, żadni potencjalni członkowie nie muszą martwić się o składki. Jeśli będzie chęć jakiegoś spotkania w realu to sponsor zapewni nam wszystko – mówi Jerzy Malicki, inżynier mechanik, przedsiębiorca.

A kto może stać się członkiem klubu? Panowie Spasiuk i Malicki zapraszają osoby urodzone przed 1957 rokiem, czyli emerytów, w nierzadkich przypadkach jeszcze aktywnych zawodowo, mających pokaźny bagaż doświadczeń menedżerskich.

– Z założenia nie jest to powszechnie dostępne. To nie będzie kolejny Twitter, Facebook, to będzie grupa elitarna. Grupa ma skupiać wokół siebie emerytów, byłych menadżerów, bo zakładamy z góry, że to będą ludzie którzy brali udział w jakimś zarządzaniu, mają większą wiedzę, nie tylko zawodową, ale ogólnospołeczną, inaczej patrzą na wiele spraw, rozsądnie analizują wszystkie zdarzenia, jakie wokół nich się dzieją. O takich ludzi nam chodzi i tylko takich, a nie każdego, kto cokolwiek chce napisać. Na razie taka jest idea – wyjaśnia Jerzy Malicki.

Tematyka poruszana w klubie jest bardzo szeroka. Może to być sport, wędkarstwo, myślistwo, turystyka i wiele innych dziedzin, z których pewne kwestie warto przedyskutować. Oczywiście niewskazane są tematy, które naruszają godność drugiego człowieka, są obraźliwe, niestosowne.

– Żeby coś napisać to potrzeba czasu, trzeba do tego dojrzeć, ale jak będziemy pisać, to ktoś inny będzie nam odpowiadał i wytworzy się dyskusja. Na razie na takim forum wirtualnym, a w przyszłości może w realu – mówi Marek Spasiuk.

Strona internetowa Klubu Emerytowanych Menadżerów: www.klubem.eu dostępna jest dla każdego, jednak tylko do przeglądania zamieszczonych na niej treści. Żeby zabrać głos w dyskusji, zaproponować temat, należy najpierw skontaktować się z administratorem strony, wysyłając wiadomość na adres mailowy: admin@klubem.eu.

– Mamy nadzieję, że pojawi się więcej członków, że to ożyje i ożywi społeczeństwo właśnie w tej grupie wiekowej. To, że pesel nam sygnalizuje, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to duch podpowiada co innego i życie, które nas otacza też, więc chcemy temu nadać tempa, przebudzenia – mówi Marek Spasiuk.

– Stalowa Wola na pewno bogata jest w różnych emerytowanych menadżerów, którzy siedzą w domach, i nie mają gdzie specjalnie skanalizować swoich pomysłów, problemów. Taki więc pomysł powstał i sami jesteśmy ciekawi czy znajdzie on zainteresowanie – dodaje Jerzy Malicki.