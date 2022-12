Członkowie Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach wybrali nowe władze. Kadencja poprzedniego zarządu nieco się wydłużyła ze względu na pandemię koronawirusa.

We wtorek, 29 listopada, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze stalowowolskiego stowarzyszenia pomagającego Polakom mieszkającym na Ukrainie. Porządek obrad przewidywał m.in. wybór nowego zarządu. Ale wcześniej sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a także za lata 2021–2022, w imieniu całego zarządu, złożył jego prezes Henryk Lubojański. Zgromadzeni na Walnym udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i przystąpiono do wyboru nowych władz.

Szefowanie Stowarzyszeniu po raz kolejny powierzono Henrykowi Lubojańskiemu, który został wybrany jednomyślnie. Ponadto, w skład nowego 6-osobowego zarządu weszli: Bartłomiej Ataman – vice przewodniczący, Małgorzata Hołysz – skarbnik, Wiesława Dębicka – sekretarz oraz trzej członkowie: Czesława Krystkowiak, Andrzej Ziarek i Józef Bożek. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Alojzy Kubiś – przewodniczący, Maria Miklus Michalska i Halina Żugaj.

– Dziękuję wszystkim za okazane mi zaufanie, a ustępującemu zarządowi oraz wszystkim członkom, za ogrom włożonej i wykonanej dotychczas pracy na rzecz stowarzyszenia – powiedział po wyborach prezes Henryk Lubojański. Zaznaczył jednocześnie, że przed stowarzyszeniem stoją trudne zadania, spowodowane panującą wojną na Ukrainie. Dlatego stowarzyszenie musi zdwoić wysiłki, by pokonać nie tylko trudności logistyczne związane z dostarczaniem pomocy rodakom, ale także dostosować tę pomoc do ich aktualnych potrzeb. Obecnie mieszkającym na Ukrainie potrzeba dosłownie wszystkiego – od żywności, koców, odzieży zimowej, po lekarstwa, czy latarki akumulatorowe do ładowania prądem 220V.

Aktualnie stowarzyszenie liczy 49 członków. Każdy, kto chciałby się przyłączyć może zgłosić się osobiście do siedziby Stowrzyszenia w Stalowej Woli przy ul. ks. Popiełuszki 4/20 lub zadzwonić po numer 675 150 875.

