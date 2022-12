Szwedy – mała wieś w gminie Jarocin, ma swoich kulinarnych bohaterów. To panie i panowie z Koła Gospodyń Wiejskich „Szwedowianki”, którzy 10 grudnia zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”. Wcześniej KGW swoją potrawą pokonało ponad 200 kół z całego Podkarpacia.

Przez ostatnich kilka miesięcy w całej Polsce odbywały się pikniki z „Produktem polskim”. Oprócz wielu atrakcji jak: koncerty zespołów ludowych, pokazy przygotowywane przez strażaków OSP, animacje dla dzieci i wiele innych, odbywały się eliminacje do ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 3197 Kół Gospodyń Wiejskich. Spośród zespołów biorących udział w tegorocznej, VII „bitwie” wyłoniono 227 zwycięzców eliminacji regionalnych, a 16 najlepszych zakwalifikowało się do wielkiego finału.

„Szwedowianki reprezentowały Podkarpacie

– W czerwcu w powiecie niżańskim odbyły się pierwsze eliminacje. Pomysły na dania były przeróżne, fantastyczne i przepyszne. My zwyciężyliśmy wtedy pokonując chyba 15 kół z naszego powiatu. Później dostaliśmy zaproszenie na 4 grudnia do Boguchwały, gdzie odbył się półfinał. Pojawiło się 18 kół z całego Podkarpacia i wtedy zdobyliśmy pierwsze miejsce i tym samym zakwalifikowaliśmy się do finału ogólnopolskiego – mówi Iwona Smutek, założycielka koła „Szwedowianki” i jednocześnie sołtys wsi Szwedy oraz radna gminy Jarocin.

„Szwedzik” zachwycił jury

Na każdym etapie jury konkursowe oceniało przygotowywane, tradycyjne potrawy charakterystyczne dla regionu w którym działa dane KGW. „Szwedowianki” przygotowały potrawę o nazwie „szwedzik”, nawiązującą do kultury lasowiackiej. W skład tego dania wchodzą: żeberka z dzika duszone na ogniu, zrazy z wędzoną słoniną i ogórkiem, polędwica z jelenia pieczona na kamieniu rozgrzanym w ognisku. Mięso podane zostało z kaszą gryczaną ze skwarkami i sosem kurkowym.

„Szwedzik” zarówno na etapie powiatowym jak i wojewódzkim zachwycił komisję konkursową, dlatego nasze KGW miało przyjemność reprezentować Podkarpacie podczas ogólnopolskiego finału.

Wyróżnienie dla „Szwedowianek”

Finał odbył się 10 grudnia w Pułtusku. W kulinarne szranki stanęło 16 Kół Gospodyń Wiejskich, czyli po jednym z każdego województwa. Przewodniczącym jury oceniającym potrawy przygotowane przez szesnaście Kół Gospodyń Wiejskich był znany kucharz Karol Okrasa. Jego zdaniem i zdaniem pozostałych członków komisji, KGW z powiatu niżańskiego swoim daniem zasłużyło na jedno z dwóch wyróżnień. Nagrodą czek na dwa tysiące złotych. – Pokonaliśmy ponad 200 kół z całego województwa podkarpackiego. A podczas finału zdobyliśmy wyróżnienie. Ta nagroda to dla nas ogromny sukces – mówi Iwona Smutek.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyło KGW „Zimna Wódka” (woj. Opolskie), za policzki wieprzowe z ciapkapustą, drugie KG Wsi Zalipie (woj. Małopolskie), za knedle ze śliwkami, a trzecie KGW w Krzekotowie (woj. kujawsko-pomorskie), za szynkę parzoną z kością – wielkanocną.