16 grudnia na terenie jednego z zakładów pogrzebowych w Stalowej Woli-Rozwadowie doszło do napadu. Jedna osoba trafiła do szpitala.

– Przed godzina 8 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w jednym z zakładów pogrzebowych na osiedlu Rozwadów doszło do ataku na pracownika zakładu. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zaatakowało go dwóch mężczyzn, którzy później oddalili się w kierunku Charzewic. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala w celu przebadania. Na miejsce zostali skierowani policjanci z wydziału kryminalnego – relacjonuje młodszy aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny napadu.

