W tym roku grudzień jest prawdziwie zimowy. Intensywne opady śniegu rzuciły wyzwanie kierowcom i służbom drogowym. Mieszkańcy Stalowej Woli zarzucają, że w wielu miejscach służby nie zdały egzaminu w odparciu ataku zimy. Miejski Zakład Komunalny postanowił odpowiedzieć na krytykę.

– Drogi w Stalowej Woli są na tę chwilę całkowicie przejezdne, o czym informują kierowcy podróżujący codziennie poza granice naszej gminy, w kierunku Niska, Pysznicy, Bojanowa. Tak intensywna zima nie widziana była w grudniu od kilku lat, trudne warunki panują w całym kraju, a służby komunalne wszystkich miast województwa walczą ze skutkami opadów. Mimo pracy w zimowych warunkach Pracownice i Pracownicy Akcji Zima robią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Miasto Stalowa Wola. Cokolwiek jednak byśmy nie robili i jakie kwoty nie przeznaczali na utrzymanie dróg i chodników, od początku gwałtownych opadów śniegu w niedzielę, spotyka się to tylko i wyłącznie z krytyką. Niestety nadmiernie podsycaną przez czynniki polityczne, o czym świadczą chociażby internetowe wpisy jednego z radnych, oskarżające nasze służby o brak należycie odśnieżonej drogi wojewódzkiej. Czy to przykład elementarnej niewiedzy radnego Stalowej Woli, czy specjalnie podburzanie mieszkańców? Nasze Pracowniczki i Pracownicy, bez względu na chłód, wiatr, porę nocy, odśnieżają chodniki i drogi. Miejskie i część powiatowych w mieście. Gdyż tylko tam mamy prawo odśnieżać. Chcielibyśmy być wszędzie, jak najszybciej, by ułatwić Państwu codzienne funkcjonowanie, ale człowiek to nie maszyna i ma swoje ograniczenia fizyczne, jak choćby potrzeba snu. Przed nami kolejna trudna noc i zapowiadane kolejne, silne opady śniegu. Zrobimy wszystko, abyście mogli Państwo bezpiecznie korzystać z miejskich dróg i chodników – czytamy na Facebooku MZK w Stalowej Woli.



Według synoptyków w najbliższych dniach tych opadów śniegu ma być znacznie mniej. W piątek, 16 grudnia, 6° i deszcz, 17 grudnia, -4° i lekkie opady śniegu, a niedziela ma być bez opadów, słoneczna i z temperaturą -6°. Początek przyszłego tygodnia również bez opadów śniegu, ale jak wiadomo to wszystko szybko może ulec zmianie.

Fot. MZK w Stalowej Woli