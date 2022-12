W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” współfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.

W projekcie biorą udział osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują powiat niżański. W szczególności projekt jest skierowany do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

Wartość projektu: 165 258,00 zł

Cel projektu: aktywizacja seniorów z terenu Powiatu Niżańskiego

W ramach projektu realizowane są działania według następujących ścieżek:

Aktywni w swojej miejscowości

W ramach tej ścieżki dla seniorów realizowane są następujące działania:

SPOTKANIA PLENEROWE – zorganizowano 4 spotkania dla seniorów w Nisku, Ulanowie, Krzeszowie i Rudniku nad Sanem. Spotkania miały charakter plenerowy i były połączone ze wspólnym grillowaniem.

WSPÓLNE SPACERY – zostały zorganizowane wspólne spacery zdrowotne dla seniorów z Niska, Ulanowa, Krzeszowa i Rudnika nad Sanem. Pierwszy spacer w każdej miejscowości rozpoczynał się od spotkania z trenerem nordicwalking.

WSPÓLNE WYCIECZKI ROWEROWE – zostały zorganizowane wspólne wycieczki rowerowe dla seniorów w Rudniku nad Sanem i Ulanowie. Każda wycieczka rozpoczynała się od spotkania całej grupy w ustalonym miejscu, następnie seniorzy przejechali rowerami ustaloną trasę, a na końcu spotkali się w swoim towarzystwie na poczęstunku w miejscowym lokalu.

KONKURS FOTOGRAFICZNY – zorganizowany został konkurs fotograficzny dla seniorów. Motywem przewodnim konkursu jest piękno naszego powiatu niżańskiego. Celem konkursu jest aktywizacja seniorów, motywowanie ich do wyjścia z domu. W ramach konkursu seniorzy otrzymają nagrody.

Aktywni kulturalnie

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowane są następujące działania:

WARSZTATY ŚPIEWU – przeprowadzono warsztaty śpiewu dla seniorów z Ulanowa – 20 godzin zajęć i Rudnika nad Sanem – 30 godzin zajęć. Seniorzy doskonalili swoją technikę śpiewu, poznawali i ćwiczyli nowe pieśni, pracowali nad emisją głosu.

WYSTĘPY SENIORÓW – Seniorzy uczęszczający na warsztaty śpiewu prezentowali swoje umiejętności podczas uroczystości i przeglądów twórczości seniorskiej.

WYJAZDY AKTYWIZACYJNE DO FILHARMONII/TEATRU/OPERETKI – zorganizowane zostały wyjazdy do: Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl „Wizyta starszej Pani”, do Teatru „Aveteatr” na spektakl „Kłamstewka” i do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na koncert sylwestrowy.

WYJAZDY DO KINA – zorganizowano 2 wyjazdy do kina „Sokół” w Nisku.

KONCERT Z OKAZJI DNIA SENIORA – został zorganizowany koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Na koncercie młodzież zaprezentowała tańce z regionu lasowiackiego, lubelskiego i rzeszowskiego oraz tańce narodowe: krakowiak, kujawiak z oberkiem oraz polonez.

Aktywni i sprawni:

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowane są następujące działania:

SZKOLENIE Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM STARSZYM – w szkoleniu wzięło udział 16 seniorów z czterech kół terenowych. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzy z zakresu wolontariatu.

POMOC OSOBOM STARSZYM PRZEZ SENIORÓW WOLONTARIUSZY – Seniorzy, którzy wzięli udział w ww. szkoleniu zaangażowali się w pomoc innym osobom starszym. Na zasadzie wolontariatu pomagali osobom potrzebującym m.in. w codziennych obowiązkach.

SPOTKANIA Z DIETETYKIEM Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA – zorganizowano spotkania z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania.

SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ – w ramach działania zaplanowano 4 spotkania z fizjoterapeutą. Celem spotkań jest podniesienie wiedzy seniorów z zakresu zapobiegania postępowi i nawrotom choroby.

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE – w każdym z czterech kół terenowych przeprowadzono zajęcia gimnastyczne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i samopoczucia seniorów. W zajęciach wzięło udział łącznie ponad 50 seniorów.

WYJAZD AKTYWIZACYJNO-ZDROWOTNY „SZLAKIEM PODKARPACKICH UZDROWISK” – w ramach 2-dniowego wyjazdu 50 seniorów zwiedziło Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój, a także cerkiew pod wezwaniem Św. Trójcy w Sanoku, uzdrowisko Polańczyk i zaporę w Solinie (rejs statkiem po zalewie). W Starej Wsi koło Brzozowa seniorzy zwiedzali Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Muzeum Misyjne i Ogrody Biblijne.

Aktywni i ciekawi świata

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowanesą następujące działania:

KLUB TURYSTY – kontynuowano działalność Klubu Turysty, w ramach którego kilkunastu seniorów brało udział w przygotowaniach wyjazdów i działań w ramach projektu.

WYJAZD AKTYWIZACYJNY 1 DNIOWY – w ramach wyjazdu 52 seniorów zwiedziło Szydłów m.in. kościół św. Władysława, synagogę, zamek, Bramę Krakowską, kościół Wszystkich Świętych. Następnie „Pustynię Złotego Lasu” w Rytwianach i zamek Tarnowskich w Dzikowie.

WYJAZD AKTYWIZACYJNY 2-DNIOWY – w ramach 2-dniowego wyjazdu 49 seniorów zwiedzało miedzy innymi: alboretum w Bolestraszycach, zamek w Krasiczynie. W Przemyślu zwiedzali m.in. Kopiec Tatarski, Fort Borek, klasztory i kościoły oraz Rynek.

Aktywni i zaradni we współczesnym świecie

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowane są następujące działania:

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zorganizowano zajęcia dla grupy seniorów z Niska. Grupa została objęta 30-godzinnymi zajęciami prowadzonymi na poziomie podstawowym.

WARSZTATY ARTYSTYCZNO-MANUALNE – utworzono grupy warsztatowe w Rudniku nad Sanem, Ulanowie i w Nisku. Każda grupa została objęta 12-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznają tajniki tworzenia biżuterii i wykonywania różnego rodzaju dekoracji.

WARSZTATY Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII – utworzono grupy warsztatowe w Rudniku nad Sanem, Ulanowie, Krzeszowie. Każda grupa została objęta 12-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy dowiedzą się jak użytkować tablet, smartfon itp.

WYDANIE KALENDARZA – zostaną wydane kalendarze dla seniora na rok 2023 z informacjami i fotorelacją z realizacji projektu.

WYDANIE FOLDERU – zostanie wydany folder dotyczący przykładów aktywnych działań na rzecz seniorów, które zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie. Folder zostanie opracowany w porozumieniu z seniorami.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE – w ramach tego działania zaplanowano dla seniorów spotkanie podsumowujące na zakończenie projektu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: rezultaty i efekty poszczególnych działań, prezentacja multimedialna.