17 grudnia w Zarzeczu odbędzie się pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy, któremu towarzyszyć będzie wiele atrakcji.

Będzie wspólne ozdabianie pierniczków, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy list do św. Mikołaja, rejestracja DKMS dla Eli Seroka, a o godz. 18 do najmłodszych mieszkańców przyjedzie św. Mikołaj. Całość wydarzenia uświetni kulinarny trip po Polsce – od grzybowej do barszczu. Koło Gospodyń Wiejskich Zarzeczanki z Zarzecza poprowadzi uczestników smakami zup wigilijnych wszystkich regionów Polski – poza barszczem i grzybową poznamy smak zupy migdałowej, rybnej czy siemieniotki.