Zysk ze sprzedaży nakrętek z serca stojącego przy ulicy Czarnieckiego przekazywany jest na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli. Pozyskane w ten sposób 7 tys. zł spożytkowane zostało na modernizację siedzisk terapeutycznych. Szansa w przyszłym roku planuje też instalację klimatyzacji w swoim budynku, aby wykonać zadanie w całości potrzebuje pomocy finansowej i tu apel do przedsiębiorców o wsparcie tej inicjatywy.

W styczniu 2021 roku przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” mieszczącym się przy ulicy Stefana Czarnieckiego 1 w Stalowej Woli stanął pojemnik na nakrętki ufundowany przez radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego – Renatę Butryn, Dariusza Przytułę i Damiana Marczaka.

– Pieniądze, które już dostaliśmy w związku ze zbiorem nakrętek, spożytkowaliśmy na modernizację siedzisk terapeutycznych dla naszych dzieci, dzięki temu mogą one w pełni może korzystać z zajęć, ma stolik, ma możliwość pracy na zajęciach manualnych, usamodzielniania się podczas jedzenia. Ogromnie to było ważne, pożyteczne i jak tylko dostaliśmy pieniądze zrealizowaliśmy projekt. Wszyscy się bardzo cieszymy, ponieważ koszty takich rzeczy są ogromnie duże. Sam blat do stolika to jest koszt rzędu około 1,5 tys. zł. I jeśli tylko zbierzemy kolejne pieniądze będziemy przygotowywali kolejny fotelik, dla kolejnych dzieciaków – mówiła Agnieszka Pelic, wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa”.

– Zbieranie nakrętek ma sens. Niektórzy są sceptycznie nastawieni do tego, że nakrętki to są grosze, ale grosz do grosza, nakrętka do nakrętki i jest rezultat, dlatego proszę mieszkańców, żeby wrzucać nakrętki do serca „Szansy”. Każda nakrętka pomaga – mówił radny Dariusz Przytuła.

Radna Renata Butryn poinformowała, że w Stalowej Woli będą rozwieszane banery wspierające akcję zbierania nakrętek na rzecz „Szansy”. – Tu żadna złotówka się nie marnuje, jest wykorzystywana do wspierania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – mówiła Renata Butryn.

W przyszłym roku stowarzyszenie „Szansa” planuje przeprowadzić remont ośrodka pod kątem zainstalowania klimatyzacji. Projekt jest już finalizowany, stowarzyszenie zbiera środki na wkład własny do zadania, ale potrzebuje też wsparcia z zewnątrz. Stąd apel do firm, które chciałyby wesprzeć tę inicjatywę.

– Potrzebujemy uzupełnienia tych funduszy żeby można było już od czerwca cieszyć się skuteczną pracą w dużym komforcie termicznym. Jeszcze raz proszę o pamięć i o wsparcie w zainstalowaniu klimatyzacji – mówiła Agnieszka Pelic.