W zderzeniu osobowego forda z lokomotywą, jedna osoba zginęła, druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Okoliczności tego tragicznego wypadku, do którego doszło na torach w Wierzawicach (powiat leżajski), wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

10 grudnia około godz. 11, dyżurny leżajskiej policji został powiadomiony o wypadku na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Wierzawice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fordem zatrzymał się przed przejazdem, by przepuścić jadący z lewej strony pociąg osobowy, a następnie wjechał na przejazd przed jadącą z przeciwnej strony, drugim torem, lokomotywę. W wyniku zderzenia na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka forda, 45-letni kierowca auta w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, oboje to mieszkańcy powiatu leżajskiego. Maszynista lokomotywy był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku.

