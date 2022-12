Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli mają nową salę gimnastyczną. Inwestycja pochłonęła blisko 1,4 mln zł. Zadanie uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu.

W poniedziałek 12 grudnia miało miejsce uroczyste oddanie do użytku przebudowanej sali sportowej wraz zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Przybyłych na uroczystość gości powitał dyrektor placówki Piotr Żyjewski. Podczas swojego wystąpienia wspomniał, że w CEZ-ie uczyło się wielu znanych sportowców w tym m.in. Lucjan Trela. Zaznaczył również, że i teraz szkoła może pochwalić się sportowymi osiągnięciami swoich uczniów.

– Nie ukrywam, że obecność tutaj za każdym razem jest dla mnie wyjątkowa, jest taką sentymentalną podróżą w przeszłość. 5 lat swojego życia spędziłem właśnie tutaj, okres bardzo dobry, z którego mam same pozytywne wspomnienia. (…) Jeżeli chodzi o otwarcie tej wyremontowanej sali gimnastycznej, to cieszę się bardzo, że ten projekt został przeprowadzony, gdy pan starosta Janusz Zarzeczny mówił mi o tym, że składa wniosek do Ministerstwa Sportu aby uzyskać dofinansowanie, to dla mnie punktem honoru było wsparcie tego wniosku. Szkoła nasza była zawsze mocno usportowiona i mówię tutaj nie tylko o tych którzy, ze sportem związali swoje życie zawodowe, mówię o takiej rywalizacji codziennej szkół średnich w Stalowej Woli, ale mówię też o każdej lekcji WFu, która jest realizowana. Sport rzeźbi charaktery, oczywistym jest też, że sport rzeźbi nasze ciała, sylwetkę i buduje naszą sprawność fizyczną. Cieszę się, że warunki do tego aby rzeźbić i charaktery i sprawność fizyczną są tutaj na najwyższym poziomie – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja polegała na przebudowie sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i siłowni przy Centrum Edukacji Zawodowej zlokalizowanym przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Zakres prac budowalnych w sali sportowej o wymiarach 11,80 x 41,40 m był duży i obejmował: wymianę istniejącej podłogi sportowej na nową powierzchniowo elastyczną, malowanie ścian, sufitów oraz konstrukcji stalowej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę urządzeń sportowych tj.: boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, montaż nowych drabinek gimnastycznych, tablicy wyników i nagłośnienia sali, wymianę okładzin ściennych, a także montaż kotar grodzących z napędem elektrycznym.

– Doczekaliśmy się w końcu, mam nadzieję, że to będzie nam bardzo długo służyło, dzieci przede wszystkim są bardzo zadowolone, mam nadzieję, że będą chętniej ćwiczyły, już widzimy postęp pod tym względem – mówił Marek Butryn, nauczyciel wychowania fizycznego.

W pomieszczeniu siłowni zostały wymienione okładziny ścian i posadzek, wykonane zostały roboty malarskie oraz zamontowane urządzenia sportowe. Również zaplecze sanitarne zostało dostosowane do obowiązujących wymagań.

– Inwestycja w oświatę zawsze jest dla mnie wielką przyjemnością i sukcesem, oddajemy oficjalnie do użytku nowoczesny obiekt sportowy. To nie tylko sala gimnastyczna, ale również całe zaplecze socjalne, siłownia, jest to na takim poziomie, jak powinno być we współczesnym czasie. Jest to duża radość, że młodzież będzie mogła doskonalić się w takim obiekcie – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Wspomniał także o inwestycji związanej z budową budynku magazynowo-warsztatowego przy Centrum Edukacji Zawodowej, który został oddany do użytku również w bieżącym roku, a jego budowa pochłonęła prawie 800 tys. zł.