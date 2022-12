Już po raz trzeci Powiat Niżański we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem realizuje działania w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. To szansa dla osób z niepełnosprawnościami na aktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym.

W programie udział biorą 24 osoby. W jego ramach mogą liczyć na pomoc psychologiczną, terapeutyczną w zakresie przygotowania do życia w środowisku społecznym, między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Terapeuci, uwzględniając specyfikę grupy, dostosowują zajęcia do rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej osób biorących udział w programie oraz ich możliwości związanych z motoryką, poziomem samodzielności, czy dominującego nastroju. W ramach zajęć uczestnicy przygotowują się do jak najbardziej samodzielnego, świadomego oraz aktywnego życia w społeczeństwie. Uczą się przede wszystkim umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

– Dzięki podjętym oddziaływaniom edukacyjnym, rewalidacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym, uczestnicy programu nabywają umiejętności, które pozwolą im na większą samodzielność w życiu społecznym. Dodatkowym atutem dla nich jest możliwość przebywania w grupie rówieśniczej i uczenie się nawzajem od siebie, co wpływa pozytywnie na ich poczucie wartości, uspołecznienia i otwierania się na innych ludzi – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

W ramach realizowanego programu zapewnia się więc uczestnikom: pomoc psychologiczną, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, możliwość udziału w zajęciach doskonalących umiejętności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe oraz rozwijających samodzielność, zdolności poznawcze i umiejętności społeczne, zajęcia aktywizujące zawodowo (stolarstwo, rękodzieło, praca biurowa, gospodarstwo domowe, pielęgnacja zieleni, prace porządkowe), zajęcia w ramach kół zainteresowań (koło taneczne, sportowe, komputerowe), rozwijanie i wzmacnianie aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymanie nabytych wcześniej umiejętności, działania wspierające ruchowo (gimnastyka korekcyjna), pomoc w samoobsłudze i utrzymaniu higieny osobistej, transport dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz gorący posiłek.

Każdy beneficjent otrzymuje co najmniej 116 godzin wsparcia. Zajęcia dla 3 grup w wymiarze 29 godzin tygodniowo prowadzi 20 terapeutów oraz 3 psychologów.

Program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 660 tys. złotych.

W trakcie zajęć „rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności” – uczestnicy projektu nabywają umiejętności korzystania z miejsc takich jak: przychodnia zdrowia, sklep, bank, poczta, zakład usługowy, urząd, kawiarnia, restauracja. Uczą się racjonalnie gospodarować własnym budżetem i posługiwania się pieniędzmi, korzystania z paczkomatu czy wypełniania prostych druków urzędowych, a także odpowiednio zachować się w miejscach publicznych.

Na kółku komputerowym uczestnicy programu uczą się obsługi komputera, w tym: podstawowych programów komputerowych, wyszukiwania informacji w Internecie. Z zainteresowaniem przeglądają strony internetowe, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania, oglądają ciekawe filmy edukacyjne z różnych dziedzin nauki, uczą się również zasad ograniczonego zaufania do treści prezentowanych w Internecie.

W ramach zajęć z gospodarstwa domowego uczą się przygotowywać proste potrawy, przekąski, sałatki, słodkie wypieki, przetwory. Poznają zasady racjonalnego żywienia, tworzą jadłospisy projektując je na poszczególne dni tygodnia, przygotowują śniadania zgodne energetycznym zapotrzebowaniem młodych organizmów. Samodzielnie odczytują przepisy, robią zakupy i uczą się właściwego przechowywania żywności. Uczą się przyrządzić i odpowiednio podać nie tylko proste potrawy. Korzystają ze sprzętów kuchennych, tj.: zmywarki, miksera, kuchenki mikrofalowej, wagi kuchennej, itp.

Podczas zajęć z zakresu prac biurowych, które są nowością w tej edycji programu, uczestnicy wypełniają druki i blankiety urzędowe, prowadzą rozmowy telefoniczne, podejmują próby redagowania pism oficjalnych, okolicznościowych, urzędowych oraz adresowania listów. Uczą się obsługiwać sprzęty i urządzenia biurowe takie jak: dziurkacz, zszywacz, gilotyna, laminarka. Ćwiczą umiejętności dziurkowania i zszywania kartek, wpinania dokumentów do skoroszytów i segregatorów.

Na zajęciach z rękodzieła artystycznego podopieczni mają możliwość wyrażania siebie, własnego sposobu postrzegania sztuki użytkowej, projektowania i wykonywania różnych form dekoracyjnych. W trakcie cyklicznych zajęć tworzą prace przestrzenne, poznają różne techniki ich wykonywania tj.: decupage, scrabooking, filcowanie, orgiami.

Pielęgnacja zieleni to kolejne działanie aktywizujące zawodowo, a tym samym uwrażliwiające na piękno otaczającej przyrody. W okresie wiosenno-letnim zajęcia prowadzone są najczęściej na zewnątrz. Prace obejmują wysiew nasion, sadzenie kwiatówi warzyw na rabacie, obsadzanie donic i skrzyń roślinami jednorocznymi, podlewanie, plewienie, przycinanie, koszenie trawników. W okresie jesienno-zimowym zajęcia prowadzone są głównie w pracowni. Uczestnicy wykonują kompozycje roślinne, bukiety, stroiki okolicznościowe, wianki, zapoznają się z czasopismami o tematyce ogrodniczej, pielęgnują kwiaty doniczkowe.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach stolarskich wycinają różne elementy z drewna, tną na wymiar listewki, robią półki, dokonują drobnych napraw. Zajęcia te uczą ich systematyczności oraz wytrwałości w pracy.

Zajęcia terapeutyczne to wsparcie służące rozwijaniu zainteresowania otoczeniem, zachodzących w nim zjawisk, kształtowaniu umiejętności funkcjonowania w nim, sposobów komunikowania się, integrowania z otoczeniem. Osobom objętym wsparciem zapewnione jest usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, m. in. w zajęciach grupowych z gimnastyki korekcyjnej, której celem jest kształtowanie umiejętności ruchowych o charakterze zdrowotnym, przeciwdziałających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała. Istotnym elementem ćwiczeń jest wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania czynności życia codziennego oraz zwiększanie aktywności fizycznej podopiecznych.

Zajęcia koła sportowego mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników przez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku. Podczas zajęć podopieczni zapoznają się z różnymi formami aktywności fizycznej, utrwalają dobre nawyki związane ze zdrowiem i higieną osobistą, a także rozwijają szeroko pojętą zaradność życiową.

Zajęcia koła tanecznego dają uczestnikom możliwość wyrażania siebie poprzez różnorodne formy zabaw tanecznych, uczą czerpać radość i przyjemność z obcowania z muzyką i tańcem. Podopieczne poznają kroki podstawowe i proste figury tańców ludowych i towarzyskich oraz różne formy tańców integracyjnych. Uczestniczki kształtują poczucie rytmu oraz harmonię ruchu, a także nawyki związane z prawidłową postawą ciała i higieną osobistą.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej posiadają formę terapii indywidualnej lub grupowej, podczas której uczestnicy rozwijają wiedzę oraz umiejętności w sferach: poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Realizowane zadania dostosowane są do możliwości psychofizycznych podopiecznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzmacnianie samodzielności, kształtowanie zachowań oraz reakcji emocjonalnych aprobowanych społecznie oraz komfort uczestników. Podejmowane działania służą także wzmocnieniu więzi pomiędzy uczestnikami i osobami z ich bliskiego otoczenia oraz rozwijają zainteresowanie środowiskiem społecznym. Wykonywane ćwiczenia poznawcze mają na celu rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi oraz umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego.