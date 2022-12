Ludowy Zespół Sportowy w Zdziarach, to kolejny podmiot, który chętnie wziął udział w realizacji zadań z zakresu wsparcia realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, na który środki przeznaczył Powiat Niżański.

Na „Cykl treningów dla dzieci i młodzieży w Zdziarach” LZS Zdziary otrzymało 8 000 zł. Wkład własny Klubu to 1 300 zł.

Głównym celem zadania było zwiększenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Niżańskiego. Zostały przeprowadzone treningi piłkarskie z licencjonowanym trenerem piłki nożnej w miesiącach od maja do września br. Zajęcia sportowe przyczyniły się pozytywnie do wyrabiania w dzieciach i młodzieży nawyku korzystania z wolnego czasu na sportowo. Dodatkowo niewątpliwie został w nich zaszczepiony duch sportowy poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach. Treningi pod okiem profesjonalisty pozwoliły dzieciom i młodzieży nauczyć się pracy w zespole, radzenia sobie z wygraną jak i z porażką poprzez odpowiednie szkolenia. Zaplanowane koszty dotyczące wynajęcia trenera, dofinansowania do strojów sportowych jak również zakup wody dla zawodników – były osiągalne dzięki dofinansowaniu z Powiatu Niżańskiego.

Podsumowaniem zajęć i całego projektu był – Turniej sportowy o Puchar Starosty Niżańskiego. W turnieju uczestniczyło ok. 45 uczestników. Oprócz drużyny juniorów ze Zdziar, udział wzięli zawodnicy GOK Jarocin oraz Rotunda Krzeszów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Jarocina, pokonując po rzutach karnych Zdziary 5:4.

Realizacja sportowych wydarzeń pozwoliła zaszczepić w młodej niżańskiej społeczności zamiłowanie do uprawiania sportów oraz ukazała alternatywne metody do spędzania czasu wolnego będąc w ruchu.