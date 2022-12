11 grudnia 2022 roku odbyło się oficjalne otwarcie i przekazanie mieszkańcom zrewitalizowanego rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie. Otwarciu rozwadowskiego rynku towarzyszył Jarmark Bożonarodzeniowy. Pojawiło się wielu wystawców oferujących tradycyjne rękodzieło, świąteczne smakołyki i ozdoby.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w w intencji pokoju i pomyślności mieszkańców Rozwadowa i Stalowej Woli w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po mszy św. wszyscy zebrani udali się na rozwadowski rynek.

– Jakże radosny dzień dla Rozwadowa, dla Stalowej Woli, kiedy mamy tą wielką radość aby prawie dokładnie 49 lat po tym jak Rozwadów stał się częścią Stalowej Woli dokonać nowego otwarcia, nowego docenienia, tego wyjątkowego historią, ludźmi, tradycją, tożsamością miejsca jakim jest Rozwadów. Chcemy ten rynek, to miejsce przekazać w sposób symboliczny na ręce mieszkańców Rozwadowa, którzy wspólnie z nami tworzą tą miejską rodzinę Stalowej Woli. Podkreślając wyjątkowość tego miejsca, ludzi, którzy od blisko 330 lat tworzą tę społeczność, tę historię. Mamy wielką nadzieję, że właśnie ten odmieniony rynek stanie się nową nadzieją, pod względem życia społecznego, gospodarczego, duchowego, tego wszystkiego co tworzy tę istotę miasta. Tkanka miasta potrzebuje rynku, potrzebuje miejsca, mogącego być symbolem, potrzebuje miejsca, które łączy, inspiruje, integruje. I myślę, że ten odnowiony rynek, w tak wspaniały sposób oddany pod względem historycznym, ale również dbałości o zieleń, dbałości o detale, będzie właśnie takim miejscem – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt przebudowy centralnej części Rozwadowa obejmował całą płytę rynku, aż do ścian okalających ją kamienic. Teren rewitalizowany został wyrównany, co poprawiło jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Z płyty rynku zniknęła duża zajezdnia autobusowa. W centrum Rozwadowa powstało miejsce sprzyjające rekreacji za sprawą rozległej zieleni, placu zbaw nawiązującego do tradycji kolejarskich i siłowni. Wokół rynku powstały nowe miejsca parkingowe. Projekt przewidywał także nowe nasadzenia, drzew, krzewów i kwiatów. Teren został oświetlony i objęty monitoringiem. Nie zabrakło również miejsca przeznaczonego na handel czy usługi oraz działania artystyczne i kulturalne.

– Jak obserwujemy rozwój Stalowej Woli w ostatnim okresie, wielkie zabieganie, o zrównoważony rozwój naszego miasta, w każdym aspekcie, w każdej dzielnicy, w sferze kultury, gospodarki, przemysłu, to na myśl przychodzą właśnie cuda. Dzisiaj właśnie jesteśmy świadkami takiego cudu, ale cudu okupionego wielką pracą pana prezydenta, radnych, przewodniczącego rady, wszystkich, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Cuda zdarzają się wtedy kiedy istnieje niesamowita praca, od podstaw – mówiła 11 grudnia senator RP Janina Sagatowska.

– Są tacy, którzy mówią, że nasz prezydent, że Lucjusz Nadbereży ma taki zaczarowany ołówek i na swój autorski sposób rysuje nam nasze miasto, Stalową Wolę, I coś w tym jest, bo wizja, pomysł, które posiada nasz prezydent, ale też konsekwencję, determinację, zaangażowanie, wspaniały zespół wokół siebie i skuteczność, to są właśnie te cechy które zmieniają nasze miasto na lepsze i widać to w każdym obszarze, widać to na każdym osiedlu i też tutaj w Rozwadowie. I ten rynek zrewitalizowany jest tego najlepszym przykładem. Rynek to jest jedno z miejsc, które w ostatnim czasie zmieniło swoje oblicze, „Sokół” przecież niedaleko położony, miejsce, które tętni kulturalnym życiem, Muzeum Regionalne z główną siedzibą, ale też to umiejscowione w byłym Sądzie Rejonowym w Rozwadowie, nasze obiekty sakralne, będący w rewitalizacji dworzec PKP, uliczki rozwadowskie, to wszystko już nabrało nowego blasku, nowego błysku i jest wizytówką naszego miasta – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podczas niedzielnego Jarmarku Bożonarodzeniowego na płycie rynku pojawiło się wielu wystawców oferujących tradycyjne rękodzieło, świąteczne smakołyki i ozdoby. Była też żywa szopka z Kochan, wizyta św. Mikołaja z elfem, występy artystyczne i wiele innych atrakcji.