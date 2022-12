– Mogę zapewnić, że LiuGong Dressta Machinery pozostanie obecny tutaj, w Stalowej Woli. Tak, może nieco inaczej, może w innym kształcie, ale z pewnością zdrowszy, bardziej opłacalny i zrównoważony, a to dla wszystkich musi być dobra wiadomość – tak do pracowników tej spółki, zebranych na jubileuszowej uroczystości 10-lecia firmy, mówił Howard Dale, Przewodniczący Zarządu LDM w Stalowej Woli.

Uroczystość zapowiadano jeszcze na lato br., ale ostatecznie odbyła się 2 grudnia w Dworze Olimp, bawiło się na niej ok. 450 osób, które wyraziły wcześniej chęć uczestnictwa (LDM zatrudnia obecnie ok. 700 pracowników), a wśród zaproszonych gości był m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Przed Olimpem stanęła kołowa ładowarka 835 (najmniejsza z oferty spółki) i odbył się efektowny pokaz laserów. Każdy z uczestników otrzymał firmowe suweniry, była też loteria, a główną wygraną był 2-dniowy pobyt dla 2 osób w markowym hotelu w Rzeszowie. Na 10-lecie LDM przygotowano też 3-piętrowy tort.

Sukcesy i trudności

W swoim wystąpieniu Howard Dale podkreślił, że to okazja do świętowania nie tylko 10-lecia LDM, ale także 20. rocznicy globalnej działalności koncernu LiuGong.

– Z przyjemnością mogę oznajmić, że LiuGong się rozwija, sprzedaż w tym roku w Europie wzrosła o 74 procent, docieramy do nowych klientów i zachwycamy ich sprzedawanymi produktami, bijąc nowe historyczne rekordy – mówił Dale.

Ale nie krył też, że dla LDM było to kilka trudnych lat: najpierw spowolnienie spowodowane przez COVID, a ostatnio wojną na Ukrainie, która przede wszystkim spowodowała wzrost kosztów energii. Ponadto spółka musiała zmagać się z wydłużonym czasem realizacji dostaw i znacznie wyższymi cenami materiałów, co spowodowało opóźnienia w realizacji zamówień klientów i poważnie zaszkodziło rentowności LDM.

– Jako firma musimy reagować na sytuację rynkową i zmieniać nasz model biznesowy, aby stać się rentownym i osiągającym sukces przedsięwzięciem dla wszystkich naszych interesariuszy, w tym dla was, naszych pracowników – powiedział Howard Dale.

Nie martwcie się zbytnio

Odniósł się także do „wielu plotek” na temat przyszłości spółki. Zapewnił, że LDM pozostanie obecny w Stalowej Woli, choć może w innym kształcie, ale z pewnością zdrowszy, bardziej opłacalny i zrównoważony, co dla wszystkich musi być dobrą wiadomością.

– Niezależnie od tego, jakie zmiany wprowadzimy, zawsze będziemy stawiać naszych pracowników na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. I chociaż nie mogę w tej chwili wchodzić w szczegóły, proszę was, abyście nie martwili się zbytnio. Chcę, abyście wiedzieli, że LiuGong wysoko ceni naszych pracowników i ich dobro, stawiając pracowników w centrum naszych myśli i planów – zapewniał Howard Dale.

Obiecał też, że „kiedy nadejdzie odpowiedni czas”, to osobiście podzieli się z pracownikami, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi, planami na dalszą przyszłość LDM i jej załogi.

Wypijmy za przyszłość

Howard Dale dziękował też lokalnym władzom, organizacjom społecznym i mieszkańcom.

– Przez ostatnie 10 lat czuliśmy się dumnymi mieszkańcami Stalowej Woli, przyczynialiśmy się do rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki, rozwijając się w ten sposób razem ze wspaniałym miastem Stalowa Wola – stwierdził Dale. A na koniec przekazał podziękowania od prezydenta całego koncernu Zenga Guang’ana oraz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

– Z okazji 10-lecia LiuGong Dressty podnieśmy kieliszki i wznieśmy toast za sukces, przyjaźń, zdrowie i pomyślność – zakończył Howard Dale.

Ambitne plany i program naprawczy

Przypomnijmy: w lutym 2012 r. chiński koncern Guangxi LiuGong Group Machinery Co. Ltd. przejął od Huty Stalowa Wola SA kupiony za 300 mln zł biznes maszyn budowlanych. Plany miał bardzo ambitne: po pięciu latach, czyli w 2017 r. spółka miała produkować i sprzedawać 3 tys. maszyn budowlanych rocznie).

Ale kolejne lata boleśnie weryfikowały te zamierzenia (plan na 2022 r. mówił o 400 maszynach), a obecnie w LDM trwa 3-letni program naprawczy „Droga do zysku”. Bilansowi dekady spółki „Sztafeta” poświęciła w lutym br. obszerny tekst pt. „Koniec marzeń o chińskim cudzie nad Sanem”.

– Jesteśmy przekonani, że wdrażany obecnie plan naprawczy przełoży się na oczekiwany przez wszystkich sukces ekonomiczny, tworząc podwaliny pod długofalowy rozwój LDM – tak w lutym br. napisał do załogi zarząd spółki.