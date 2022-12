Średnio o 7,2 proc. wzrosną w przyszłym roku wszystkie opłaty w zasobach stalowowolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (SM), zależne od samej spółdzielni. Częścią składową całości podwyżek będzie też obniżka od 1 stycznia 2023 r. stawki eksploatacyjno-remontowej o 21 gr za metr kw. mieszkania. Tak czy inaczej, koszty utrzymania mieszkania idą dalej w górę.

Od 1 stycznia w SM obowiązywać też będzie nowa, 15-groszowa stawka opłaty na działalność społeczno-kulturalną, przeznaczonej głównie na działalność Spółdzielczego Dom Kultury (wzrost z 13 gr).

Z kolei od 1 kwietnia w większości budynków wzrosną stawki opłaty eksploatacyjno-remontowej (od 2023 r. będzie ona podawana w rozbiciu: osobno na eksploatację i osobno na fundusz remontowy danej nieruchomości). I tak w 35 budynkach opłaty te nie wzrosną, w 57 wzrosną do 30 gr, a w 82 od 31 do 50 gr. Tylko w trzech budynkach podwyżka wyniesie 60 gr za metr kw. mieszkania.

Średnia podwyżka opłat eksploatacyjnej i remontowej wyniesie 28 gr (najniższy fundusz remontowy to 10 gr najwyższy – 2,90 zł, najniższa opłata eksploatacyjna to 1,96 zł, najwyższa – 3,36 zł). Opłaty za tzw. pomieszczenia dodatkowe wzrosną o 1-2 zł. W sumie średni wzrost wszystkich opłat zależnych od SM wyniesie w przyszłym roku 7,2 proc., co przy 50-metrowym mieszkaniu da podwyżkę o ok. 14 zł miesięcznie.

Stawki na fundusz remontowy rosną zwykle tam, gdzie planowane są większe prace i w budynkach posiadających windy, gdyż w 2023 r. SM ma rozpocząć program ich wymiany (ma w sumie 88 wind). Pierwsze dźwigi osobowe mają być wymienione w dużym bloku przy ul. Wojska Polskiego 3.

Od Nowego Roku Spółdzielnie więcej (o 15 proc.) będzie też płacić za ubezpieczenie swego majątku, a jego ostatnia brokerska wartość to 2 mld 300 mln zł. Prezes zarządu SM Artur Pychowski podkreśla jednak, że i tak będą to korzystne stawki dla tak wielkiej spółdzielni jak stalowowolska. To właśnie z ubezpieczenia pokrywane są koszty wszystkich bieżących napraw szkód powstałych w wyniku dewastacji majątku SM, a jej skala ciągle jest, niestety, bardzo duża.

Osobny problem to ogrzewanie z gazowej kotłowni dwóch bloków, które stalowowolska SM ma Rudniku nad Sanem. W tym roku kończy się tu umowa na dostawy gazu (mieszkańcy płacą tu do tej pory zaliczkę na ogrzewanie wynoszącą 3,60 zł za metr kw. mieszkania). W związku z podwyżką cen gazu stawka ta będzie już nie do utrzymania, ale SM nie wie jeszcze dokładnie, o ile wzrośnie (wciąż nie wiadomo np., jaki będzie VAT i ostateczny poziom zamrożenia cen gazu dla takich odbiorców jak spółdzielnie mieszkaniowe).