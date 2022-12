10 grudnia w koszarach 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Przysięgę w tym dniu złożyło 150 ochotników, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe.

Uroczysta przysięga odbyła się na placu apelowym Garnizonu Nisko, oprócz elewów, żołnierzy 3.Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego i 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, uczestniczyli w niej dowódcy jednostek Garnizonu Nisko, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Dariusz Brzeżawski, senator RP Janina Sagatowska, starosta niżański Robert Bednarz oraz rodziny i najbliżsi składających przysięgę żołnierzy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy 16. Batalionu Saperów ppłk Adamowi Bieńkowi przez mjr. Adama Pileckiego. Następnie została podniesiona flaga państwowa RP i odegrano hymn narodowy. Do sztandaru wojskowego wystąpiła kolumna elewów składających przysięgę wojskową.

Żołnierzom ochotnikom pogratulował ppłk Adam Bieniek.

– Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza i z pewnością na długo pozostanie w waszej pamięci. Pamiętajcie jednak, że przysięga to nie tylko uroczystość, to nie tylko słowa, przede wszystkim to jest akt ślubowania, wyraz waszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego. Pamiętajcie o tym każdego dnia z dumą nosząc mundur z biało-czerwoną flagą i godnie reprezentując wartości oraz ideały, o które walczyły pokolenia naszych przodków. Za wami niezwykle intensywny okres szkolenia podstawowego, który przez wielu uznawany jest za najtrudniejszy w całej służbie wojskowej. Pamiętajcie jednak, że to dopiero początek żołnierskiej drogi, często wyboistej, pełnej ostrych zakrętów, przeszkód, które będziecie musieli pokonywać. Jestem dumny, że swoje pierwsze kroki w służbie wojskowej rozpoczynacie właśnie tu w niżańskim garnizonie w 16. Tczewskim Batalionie Saperów. Życzę wam drodzy żołnierze saperskiego szczęścia, pomyślności oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Pięcioro żołnierzy zostało wyróżnionych za wysokie wyniki osiągnięte w trakcie szkolenia oraz nienaganną postawę. Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. Ceremonię uświetnił występ Orkiestry Honorowej Garnizonu Rzeszów.