10 grudnia 2021 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Katolickiego Klubu Sportowego Victoria, podjęto decyzję o połączeniu się z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Sparta i powołaniu w miejsce dwóch klubów – jednego, o nazwie Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola. W przeddzień pierwszych urodzin KKL Stal podsumował pierwszy rok działalności.

Podczas gali zorganizowanej w Spółdzielczym Domu Kultury ogłoszono wyniki wewnętrznego współzawodnictwa klubowego, nagrodzono medalistów mistrzostw Polski, wyróżniających się zawodników poszczególnych grup młodzieżowych, trenerów oraz sponsorów wspierających klubową działalność sportową.

Artur „King” Brzozowski

Do największych osiągnięć lekkoatletów Stali należy zaliczyć zdobycie 8 medali Mistrzostw Polski, 4 złotych i 4 srebrnych.

Dwa mistrzowskie tytuły wywalczył chodziarz, Artur Brzozowski – na 10 km w Suwałkach i na 35 km w Opolu – na tych zawodach pokonał mistrza olimpijskiego z Tokio na 50 km Dawida Tomalę – a ponadto został wicemistrzem kraju w chodzie na 20 km.

Złoty medal Halowych MP Juniorów Młodszych w Rzeszowie wywalczyła sztafeta 4×400 m mix w składzie: Kornelia Butryn, Natalia Cygan, Marek Grykałowski, Jakub Bembenek, a później ten sam skład wywalczył „złoto” w MP Sztafet Mieszanych w Karpaczu.

Srebrne medale dla Stali w roku 2022 zdobyli: Natalia Cygan w biegu na 1500 m z przeszkodami i Jakub Krasowski w skoku wzwyż podczas MP Juniorów Młodszych w Bielsku-Białej oraz Aleksandra Bednarz w rzucie młotem na MP Młodzików – Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego w Lublinie.

Do tych osiągnięć medalowych należy także dorzucić starty stalowców poza granicami Polski: Brzozowskiego w 18. Mistrzostwach Świata w Oregonie, w Drużynowych MŚ w chodzie sportowym w Maskat w Omamie i w 25. Mistrzostwach Europy w Monachium i Krasowskiego w ME juniorów młodszych w Jerozolimie (11. miejsce).

Z dużym powodzeniem reprezentacja KKL Stal – jako godna następczyni Victorii – uczestniczyła w lipcu w 33. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, zdobywając 33 medale.

To idzie młodość. To znaczy… biega, skacze i rzuca!

– Nie wszyscy mogli zmieścić się na podium najważniejszych imprez w kraju. Nie wszyscy mogli odebrać medale, ale będę mogli to zrobić w następnym roku. Jeżeli będą wytrwali i pracowici, jeżeli będą konsekwentnie dążyć do celu i dobrze współpracować ze swoimi trenerami, to jestem przekonany, że spora grupa dziewcząt i chłopców dołączy do grona medalistów – mówił honorowy prezes zarządu KKL Stal Stalowa Wola, legendarny trener Stanisław Anioł i będzie tak jak… powiedział. Wielu młodych lekkoatletów Stali zajmowało miejsca w pierwszej lub drugiej dziesiątce krajowego czempionatu.

Podczas MP Juniorów U-20 w Radomiu Alan Witas zajął siódme miejsce w rzucie młotem, a Jacek Skrzeszewski był ósmy w biegu na 800 m.

W Bielsku-Białej na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie medale zdobyli: Cygan i Krasowski, z bardzo dobrej strony pokazały się: Kornelia Butryn, Gabriela Grzybowska i Małgorzata Strzelec. Ta trójka plus Natalia Cygan zajęły 6. miejsce w sztafecie 4×400 m.

Sofia Wydra była ósma w 7-boju, Piotr Rydzik zajął 9. miejsce z rzucie dyskiem i 13. w pchnięciu kulą. Na 13. miejscu został też sklasyfikowany Jakub Bembenek w biegu na 400 m, na 17. Marek Grykałowski w biegu na 800 m.

Dali o sobie znać stalowcy także w mistrzostwach Polski młodzików (do lat 16) w Lublinie. Blisko zdobycia medalu była Blanka Machaj. Zajęła czwarte miejsce w biegu na 1000, na 15. miejscach zostali sklasyfikowani: Paulina Zawół (100 m) i Patryk Szwedo (skok wzwyż), na 16. pozycji Michał Mierczyński (rzut dyskiem), na 18. Bartłomiej Ziarno (skok wzwyż), a na 19. Julia Czarny (600 m), Radosław Kowalczyk (rzut młotem), Szymon Leszczyński (2000 m), a 20. miejsce w Polsce w biegu na 1000 m należy do Weroniki Ambroszko.

Również najmłodsi zawodnicy pokazali lwi pazur. W łódzkim finale ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych czwórka ze Stali znalazła się w pierwszej dziesiątce. Kamila Paterek (rocznik 2009) zajęła w rzucie piłeczką palantową piąte miejsce, Natalia Krupa (2009) była szósta w biegu na 60 m, także szóste miejsce zajął Jakub Kołodziej w biegu na 300 m (rocznik 2011), a Olaf Szumełda był siódmy na 300 m (rocznik 2009).

Piątka zawodników Stali znalazła się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Finału „Lekkoatletyka dla Każdego: Natalia Krupa (4. miejsce w biegu na 100 m), Maciej Sudoł (4. miejsce w skoku w dal), Nikola Janiec (6. miejsce w biegu na 300 m), Milena Basińska (7. miejsce w biegu na 100 m) Olaf Szumełda (7. miejsce w biegu na 100 m).

W 24 imprezach zagospodarowali 5 tysięcy ludzi

We współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu KKL Stal Stalowa Wola zdobyła 138,5 pkt, najwięcej ze wszystkich stalowowolskich klubów i stowarzyszeń sportowych. W klasyfikacji wszystkich klubów sportowych w Polsce jest na miejscu 283 – na 4220 punktujące kluby i zajmuje 36. miejsce wśród klubów lekkoatletycznych – na 366 sklasyfikowanych.

Działalność klubu nie ogranicza się do prowadzenia treningów i startów w zawodach, ale także w organizacji wydarzeń lekkoatletycznych w Stalowej Woli. Klub przeprowadził aż 24 imprezy o powiatowy, wojewódzkim, a także kilka o ogólnopolskim zasięgu. Do najważniejszych należy zaliczyć: 64. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w LA., 32. Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 Maja, 30. Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości, Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego oraz Grand Prix w Biegach Przełajowych, Cykla Czwartków Lekkoatletycznych, Mistrzostwa Podkarpacia Dzieci i Juniorów, mistrzostwa województwa w Wieloboju Specjalistycznym.

Kilka dobrych słów należy się także… szachistom Stali. W lekkoatletycznym klubie funkcjonuje sekcja szachowa, którą prowadzą: Małgorzata Orlik-Sondej i Dominik Sondej. W roku 2022 sekcja organizowała turnieje, które przyciągały miłośników Królewskiej Gry z odległych miejscowości. Ostatnim takim turniejm, który z rok na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem był 26. memoriał Józefa Gromka, a wcześniej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która jest areną zmagań szachowych odbyło się w kończącym się roku sześć turniejów, na czele z 23. Mistrzostwami Stalowej Woli o puchar Prezydenta Miasta.

Ogółem w imprezach zorganizowany przez KKL Stal Stalowa Wola w 2022 roku wzięło udział około 5000 osób.

Stanisław Anioł na czele „belgijki”

Oficjalne podsumowanie działalności klubowej odbyło się 27 listopada w auli Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli – zarząd KKL Stal dziękuję serdecznie dyrektorowi placówki, Józefowi Sroce za pomoc w organizacji uroczystości. Na scenie, poza medalistami mistrzostw Polski i innymi wyróżniającymi się sportowcami, zaprezentowali się trenerzy klubowi oraz sponsorzy. W części artystycznej programu wystąpił w kilku układach Zespół Taneczny „Perełki” pod okiem Anny Włodek – choreografki SDK.

Również lekkoatleci zademonstrowali swój talent… artystyczny. W dwóch nowoczesnych tańcach, solo i w duecie z Zuzanną Sutyłą zaprezentowała się Milena Basińska, a Milena Radawiec, Aleksandra Samołyk oraz Kaja i Lena Stręciwilk zaśpiewały piękny patriotyczny utwór „Uwierz Polsko”.

Na zakończenie gali 20-osobowa grupa lekkoatletów Stali zatańczyła Chapelloise, Choreografię do popularnej „belgijki” ułożyła trenerka Monika Kłosowska, a w pierwszej parze, która ukazała się publiczności wyszedł Stanisław Anioł!

„Złota dziesiątka” współzawodnictwa klubowego

1. Artur Brzozowski – 763,00 pkt, 2. Jakub Krasowski – 460,60, 3. Natalia Cygan – 433,70, 4. Jakub Bembenek – 335,90, 5. Kornelia Butryn – 330,60, 6. Aleksandra Bednarz – 308,60, 7. Alan Witas – 302,60, 8. Marek Grykałowski – 295,80, 9. Piotr Rydzik – 287,10, 10. Blanka Machaj – 271,60.

Zarząd KKL Stal Stalowa Wola

Prezes Paweł Drapała, zastępcy prezesa: Monika Kłosowska, Lucjan Maczkowski, skarbnik Marek Pakuła, sekretarz Edward Sudoł, członkowie: Mirosław Barszcz, Wojciech Zieliński.

Komisja Rewizyjna KKL Stal: Piotr Anioł (przewodniczący), Stanisław Łańcucki i Krzysztof Momot (członkowie).

Sztab szkoleniowy KKL Stal: Stanisław Anioł, Mirosław Barszcz, Paweł Drapała, Krzysztof Grdeń, Monika Kłosowska, Jacek Łyp, Krzysztof Momot, Andrzej Siwek, Edward Sudoł, Wojciech Zieliński oraz Małgorzata Orlik-Sondej i Dominik Sondej (trenerzy sekcji szachowej)

Dorobek medalowy Stalowej Woli w mistrzostwach Polski

W dotychczasowej działalności klubów lekkoatletycznych w Stalowej Woli ich zawodnicy zdobyli łącznie w mistrzostwach Polski różnych kategorii wiekowych 416 medali.

ZKS Stal (lata 1946-98) – 164 medale (49 złotych – 72 srebrne – 43 brązowe), MKL Sparta (1982-2021) – 27 (6-9-12), KKS Victoria (1999-2021) – 225 (82-73-70), KKL Stal (2022) – 8 (4-4-0).