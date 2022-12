18 medalowych pozycji wywalczyli zawodnicy FightSport Stalowa Wola w II Mikołajkowym Turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu w Mińsku Mazowieckim.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Paweł Łokaj – Gi junior młodszy, kategoria wagowa do 81 kg, Szymon Sołowiej – Gi junior mł. do 55 kg, Michał Sołowiej – No Gi junior do 64 kg i Gi do 64 kg, Igor Gruszczyk – No Gi młodzik do 41 kg i Maksymilian Kozłowski – Gi młodzik do 41 kg, Helena Fołta – Gi dzieci do lat 8 do 26 kg i No Gi do 26 kg, Seweryn Fołta – Gi dzieci do lat 12 do 38 kg i No Gi do 38kg.

Z medalami srebrnymi wrócili: Igor Gruszczyk – Gi junior mł. do 41 kg, Jakub Mazurek – Gi dzieci do lat 12 do 34 kg, Angelika Sieradzka – No Gi juniorki do 65 kg, Michał Zybała – No Gi dzieci do lat 10 do 38 kg, a z brązowymi: Kacper Szczęch – Gi dzieci do lat 12 do 55 kg, Franek Partyka – Gi młodzik do 45 kg i Jakub Świeca – Gi młodzik do 45 kg i No Gi do 45 kg.