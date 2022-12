W Bydgoszczy odbywały się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów Młodzieżowców i Juniorów do lat 17-18 lat w pływaniu na krótkim basenie. Motyla MOSiR Stalowa Wola reprezentował Adam Procnal (rocznik 2004).

Podopieczny trenera Jarosława Niedbałowskiego osiem razy stawał na słupku startowym – sześć razy w eliminacjach i dwa razy w finałach B. Poprawił sześć rekordów życiowych.

W eliminacjach wyścigu na 200 m stylem motylkowym uzyskał czas 2:07,51 (poprawił „życiówkę” o 2 i pół sekundy), a w finale popłynął jeszcze szybciej – 2.06,66 i zajął w ostatecznej klasyfikacji 15. miejsce wśród juniorów do lat 18.

Również na 200 m stylem zmiennym dwukrotnie poprawiał swoje rekordy życiowe. W eliminacjach o 2,5 sekundy – 2:11,27, a w finale o kolejne 0,32 sek. – 2:10,89. Pozwoliło mu to zająć 17. miejsce.

Zawodnik Motyla startował jeszcze na 200 m stylem dowolnym (1:57,0) i z kolejnym rekordem życiowym poprawionym o 3 sekundy zajął 48. miejsce, a na 100 m stylem zmiennym uzyskał czas 1:00,83 – to także nowy rekord życiowy – został sklasyfikowany na 38. miejscu. W innych konkurencjach: 100 m stylem motylkowym – 58,95 (54. miejsce), 50 m stylem motylkowym – 26,97 (60. miejsce).