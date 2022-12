Już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia 2022 roku w godz. 12.00 – 20.00 Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na Rozwadowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Zachęcamy do przybycia na Rynek w Rozwadowie środkami komunikacji publicznej.

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli obsługuje cztery regularne linie autobusowe do Rozwadowa, które w dniu jarmarku kursować będą wg rozkładu niedzielnego i świątecznego. Linie te to 1, 3, 4 i 19. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów MZK dostępny jest pod adresem https://rozklad.mzk.stalowa-wola.pl/.

Miejski Zakład Komunalny poinformował, że w dniu jarmarku zostaną uruchomione przystanki autobusowe bezpośrednio w Rynku! To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie komunikacyjne, gdyż liczba miejsc parkingowych dostępnych wokół rozwadowskiego Rynku i w najbliższym jego sąsiedztwie jest ograniczona, również z uwagi na wydzielenie części miejsc parkingowych dla podmiotów handlowych i gastronomicznych biorących udział w jarmarku.

Istnieje również możliwość skorzystania z przyjazdu na miejsce wydarzenia koleją. Aktualny rozkład jazdy znajduje się pod adresem: https://rozklad-pkp.pl/.

Jeśli zdecydują się jednak Państwo na przyjazd samochodami osobowymi – do dyspozycji będą ogólnodostępne parkingi publiczne (za kościołem pw. Matki Bożej Szkaplerznej, przy Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli) oraz miejsca do parkowania wzdłuż rozwadowskich ulic. Dojście z każdego parkingu potrwa najwyżej 5 minut, a poniższa mapka obrazuje usytuowanie miejsc do parkowania oraz przystanków autobusowych i kolejowego.

Z uwagi na związany z jarmarkiem wzmożony ruch pojazdów i pieszych w obrębie Rynku prosimy o przestrzeganie zasad ruchu drogowego, podporządkowanie się poleceniom służby porządkowej, a w szczególności o nieparkowanie pojazdów na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przy bramach wjazdowych na posesje i wyjazdach z budynków.

