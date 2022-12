Początkiem grudnia odbyło się podsumowanie projektu ERASUMS+, koordynowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli.

Podczas trwania projektu, który rozpoczął się w 2020 roku, uczniowie pod opieką nauczycieli wyjeżdżali do krajów partnerskich, aby poznawać nowe kultury, systemy edukacji oraz podnosić swoje kompetencje, szczególnie w zakresie znajomości języka angielskiego. Uczniowie ze Stalowej Woli gościli podczas rewizyty swoich kolegów i koleżanki wraz z opiekunami z Włoch, Macedonii Północnej, Rumunii, Turcji oraz Portugalii.

– W ostatnim czasie słyszałem bardzo wiele ciepłych słów o tym projekcie, który jest podsumowywany i ma swój finał w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że również w ramach Waszej przyjaźni, wspólnych spotkań udało Wam się dowiedzieć trochę o naszym mieście, bo Stalowa Wola ma krótką, ale ciekawą historię. Miasto najlepiej poznać przez jego mieszkańców, a Wy jako goście mogliście je poznać przez naszych młodych mieszkańców, uczniów stalowowolskich szkół. Bardzo się cieszę, że możemy gościć tak wyjątkowe osoby z aż pięciu krajów. To dla nas wielkie wyróżnienie, że mamy naszych przyjaciół w Rumunii, Turcji, Macedonii Północnej, Portugali i we Włoszech. Choć każdy kraj ma swoje różnice i swoje piękno, to integracja i współpraca buduje coś wielkiego. Buduje zgodę i pokój, a dalsza współpraca i takie projekty mogą to jeszcze wzmocnić. Wy, jako młodzi ludzie macie właśnie taką misję. Misję budowania świata opartego na wzajemnej przyjaźni, szacunku i pokoju. Mam nadzieję, że z takimi wrażeniami z wizyty w Polsce, w Stalowej Woli wrócicie do swoich krajów i ta przyjaźń będzie trwała – przywitał zagranicznych Gości Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

-Projekt ERASMUS+ nosi nazwę „All the world’s a stage”. Są to słowa Szekspira „Cały świat jest sceną”. Przybliżając, chodzi o to, że każdego dnia bierzemy udział w różnych czynnościach, zadaniach życia i bardzo często przybieramy maski, często gramy, do końca nie jesteśmy sobą. Jesteśmy aktorami każdego dnia. Tematem przewodnim naszego projektu jest teatr. Podczas wymiany uczniów odbywały się warsztaty teatralne, które przybierały różną formę. Od tradycyjnych scenek teatralnych przez musical aż do teatru kukiełkowego. Podczas prezentacji tych przedstawień młodzież coraz śmielej posługiwała się językiem angielskim, który jest obowiązującym językiem Projektu ERASMUS+ – mówiła koordynatorka projektu ERASMUS+ z ramienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli Anna Głowińska.

Uczniowie z krajów partnerskich podczas wczorajszego podsumowania projektu wysłuchali występu chóru Gaude Vitae oraz mieli możliwość zaprezentowania własnoręcznie przyrządzonych dań ze swojego kraju, korzystając z kuchni Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, gdzie odbywała się uroczystość.

Zwieńczeniem wizyty było video połączenie ze szkołami we Włoszech, Macedonii Północnej, Rumunii, Portugalii i Turcji, podczas którego młodzież i opiekunowie relacjonowali „na żywo” stalowowolskie spotkanie oraz podsumowali projekt.

ERASMUS+, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu oraz kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 roku. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.