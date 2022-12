4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki m.in. flisaków, w Ulanowie świętowali członkowie Bractwa Flisackiego. Tegoroczna Barbórka w Ulanowie była wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. W gronie przyjaciół Bractwo Flisackie świętowało bowiem wpis „Tradycji flisackich” na Listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNSECO.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji flisaków. Po nabożeństwie członkowie Bractwa i liczni zaproszeni goście udali się w gościnne progi Hotelu Galicja, gdzie odbyła się flisacka biesiada.

Okazji do świętowania nie zabrakło

Rozpoczęły ją podziękowania dla flisackiej braci i wręczenie certyfikatów, w tym dla nowego retmana Ryszarda Kołodzieja. Podziękowania i gratulacje odbierał też – w imieniu całego Bractwa – cechmistrz Kamil Chmielowski. Z rąk posła na Sejm Jerzego Paula, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewy Draus, starosty niżańskiego Roberta Bednarza i burmistrza Ulanowa Stanisława Garbacza przyjmował gratulacje z okazji wpisu „Tradycji flisackich” na światową listę UNESCO.

Przypomnijmy, wniosek został złożony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A obejmował on „Tradycje Flisackie” Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Łotwy, Hiszpanii. 1 grudnia 2022 r., podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Maroku, dokonano wpisu na Listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNSECO.

Prestiż i magnes na turystów

– Barbórka to dzień szczególny dla flisaków, a w tym roku jest to wyjątkowe święto. 1 grudnia w Maroku odebraliśmy wpis „Tradycji flisackich” na światowa listę UNESCO. To ogromny prestiż i powód do dumy. Nasz wniosek był bardzo dobrze przygotowany, otrzymał dodatkowe wyróżnienia od komitetu UNESCO. Dziś naprawdę jest co świętować – mówi cechmistrz Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary Kamil Chmielowski.

Jak przypomina cechmistrz, starania o wpis trały od 2014 roku, od wpisu „Tradycji flisackich” na krajową listę UNESCO.

– Później pojawił się pomysł, by spróbować uzyskać wpis na światową listę. Rozpoczęliśmy intensywne przygotowania, zaczęliśmy podejmować coraz więcej działań. W 2019 roku oficjalnie ruszył cały proces. Rozpoczęliśmy go tu, w Ulanowie, konferencją. Już wcześniej pojawiały się głosy ze strony flisaków na spotkaniach, czy to w Austrii, czy w Niemczech, by zrobić wspólny wpis. Ale to my, Bractwo Flisackie, strona polska, wyszliśmy z inicjatywą. Bractwo zostało depozytariuszem i złożyło wniosek w imieniu wszystkich państw.

Kamil Chmielowski podkreśla, że wpis na listę UNESCO to nie tylko wyróżnienie, ale też wymierne korzyści.

– Ten wpis jest wartością bezcenną, mam nadzieję, że przyczyni się do rozwoju turystyki i promocji naszego regionu i województwa, a przede wszystkim naszej gminy, która ma ogromny potencjał – wyjaśnia cechmistrz.