Krzysztof Kwasiżur z powieścią „Rentgen” oraz Sylwia Piotrowska z debiutancką płytą „Twoje światło”, gościli 1 grudnia w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Artyści zaprezentowali twórczość, która powstała w oparciu o ich osobiste przeżycia.

Krzysztof Kwasiżur dał się wcześniej poznać jako poeta, krytyk literacki i publicysta, którego aktywność w środowisku literackim zasługuje na spore uznanie. „Rentgen” to dojrzały powieściowy debiut pisarza, w którym elementy autobiograficzne łączą się z talentem narracyjnym, umiejętnością kreowania ciekawych postaci o bogatej osobowości i zdarzeń, w których bohater bierze udział. Tytułowy „rentgen” dobrze oddaje istotę powieści, ma bowiem zarówno wymiar medyczny (zdrowotne problemy bohatera), psychologiczny, jak i w pewnej mierze symboliczny, poprzez sięganie do ludzkiego wnętrza, próbę prześwietlenia jego złożonej osobowości, stanu ducha wobec choroby, która na swój sposób stygmatyzuje, „formatuje” życie.

– W autorskim wstępie do powieści odkrywamy, iż ma ona nie tylko piętno autobiografizmu, ale spełnia rolę terapeutyczną. Autor wszakże po ciężkiej chorobie musi zaczynać od początku naukę pisania – nad mechaniczne przepisywanie liter czy wyrazów przedkłada jednak twórcze rozliczenie się ze sobą, złożoną analizę swojego stanu fizycznego i psychicznego, wyrafinowaną konstrukcję fabularną, twórcze kreowanie świata. Można by rzec, że przeskakuje kilka poziomów w owej trudnej sztuce treningu pisania czy jego „reaktywacji” – pisze w recenzji książki „Rentgen” Ryszard Mścisz.

Z kolei „Twoje światło” to tytuł debiutanckiej płyty Sylwii Piotrowskiej. Na albumie znalazło się 11 autorskich piosenek. Usłyszeli je także widzowie zgromadzeni w MBP. Podobnie jak „Rentgen” Kwasiżura niosą w sobie spory ładunek osobistych historii i emocji.

– Utwory zawarte na płycie to historie oparte na moich osobistych przeżyciach. Droga, którą przeszłam była trudna, wyboista, ale wszystko czego doświadczyłam mocno mnie ukształtowało. Dziś głośno mówię jakie są moje wartości i co jest najważniejsze. Dziś mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że z tymi utworami utożsamiam się w 100 procentach. To jest historia, którą chcę opowiedzieć – że nigdy nie jest za późno by odnaleźć spokój ducha, miłość, wiarę, nadzieję – tak o swojej płycie mówi Sylwia Piotrowska.

Krążek „Twoje światło” wyróżnił się już na rynku muzycznym zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów, a wokalistka z powodzeniem koncertuje na mniejszych i większych scenach.

