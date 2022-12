340 prac wpłynęło na konkurs „Pomaganie jest cool” zorganizowany po raz kolejny przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli. To nowy rekord ustanowiony przez najmłodszych mieszkańców miasta.

„Pomaganie jest cool” to konkurs plastyczny skierowany do dzieci ze stalowowolskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jego celem jest przybliżenie uczniom idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, a także ukazanie, że każdy z nas ma wiele do zaoferowania swojemu otoczeniu.

– Bardzo cieszymy się z tego, że nasz konkurs budzi duże zainteresowanie wśród dzieci i z każdym rokiem wpływa coraz więcej prac. W tym roku wpłynęło ich 340 i rzeczywiście pobiliśmy rekord. Techniki wykonania były bardzo różne. Dzieci wykazały się kreatywnością, pomysłowością. Cieszymy się, że prace są wymyślone przez dzieci, to znaczy, że nie czujemy tutaj inspiracji jakimiś innymi pracami. Są one piękne, widać, że włożyły dużo pracy – mówi Beata Jucha.

68 prac z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 272 prace ze szkół podstawowych. To oznacza, że komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia. Jednak jak mówią organizatorzy podołali oni zadani i wybrali ich zdaniem najlepsze prace.

W kategorii dzieci w wieku 5-6 lat pierwsze miejsce zajęła Amelia Gajewska z Przedszkola nr 10, na drugim miejscu znalazł się Bartłomiej Gałużny z Przedszkola nr 18, a trzecie zajął Grzegorz Kruczkowski z Przedszkola nr 10.

W kategorii klasy I-IV szkół podstawowych zwyciężył Szymon Prus z PSP nr 12. Drugie miejsce zajęła Blanka Kolba z PSP nr 2 , a trzecie Leon Borodziej z PSP nr 5.

W ostatniej kategorii, w której oceniano prace uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, zdaniem jury najlepszą prace przygotowała Anna Adamczyk z PSP nr 9. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Milena Hamera z PSP nr 7, a trzecie Julia Lewicka z PSP nr 5.

Laureaci konkursu otrzymali wartościowe nagrody ufundowane między innymi przez gminę Stalowa Wola.