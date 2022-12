9 grudnia sieć kin Helios zaprosi swoich widzów na jedyny w swoim rodzaju, emocjonujący seans. Już w najbliższy piątek, dokładnie na godzinę przed północą, rozpocznie się całonocny Mikołajkowy Maraton Horrorów naszpikowany przedpremierami, w tym najmocniejszym horrorem tego roku – „TERRIFIER 2. MASAKRA W ŚWIĘTA”. Czy jest lepszy prezent mikołajkowy dla miłośników horrorów niż udział w pełnym grozy maratonie?

Dla wszystkich kinomanów, którzy ciągle w niego wierzą, (niekoniecznie święty) Mikołaj przygotował mrożący krew w żyłach upominek w postaci przerażającego maratonu z aż trzema pokazami przedpremierowymi!

Jako pierwsza wyświetlona zostanie produkcja stworzona dla widzów o wyjątkowo stalowych nerwach… Będzie to przerażający „TERRIFIER 2. MASAKRA W ŚWIĘTA”. To najmocniejszy horror tego roku, czego dowodem są reakcje i omdlenia widzów pierwszych pokazów za oceanem. Następnie zaprezentowane zostaną kolejno dwie przedpremiery: „NARODZINY ZŁA” oraz „SPALĘ WAS WSZYSTKICH”. Na koniec, tylko dla najwytrwalszych, Helios przedstawi horror „MĘCZENNICY”.

We wszystkich kinach Helios w całej Polsce 9 grudnia, o godzinie 23.00 rozpocznie się Mikołajkowy Maraton Horrorów. Strach się bać? Mało powiedziane! Zestaw filmów dobrany przez sieć z pewnością przyprawi o autentyczny dreszcz emocji każdego fana mocnych wrażeń na wielkim ekranie.

Maniakalny klaun, mroczne legendy, przerażające tajemnice – to wszystko zawładnie kinami Helios podczas zaledwie jednej nocy! Szczegółowe informacje oraz bilety na najnowszą odsłonę projektu NMF – Mikołajkowy Maraton Horrorów – dostępne są pod adresem: www.helios.pl/nmf_mikolajki22 , a także w kasach kin oraz w nowej aplikacji mobilnej.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 53 kinami mającymi łącznie 296 ekranów i niemal 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialno-rozrywkowych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku – AMS), internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (stacje radiowe: Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda).