Powiat Stalowowolski prowadzi dużą inwestycję drogową w Radomyślu nad Sanem. Zakres zadania obejmuje przebudowę mostu na Sanie, a także łączącego się z nim odcinka drogi powiatowej. Część drogowa została zakończona i oddana do użytku. Modernizacja mostu ma mieć swój finał w przyszłym roku.

– Jest to bardzo ważny odcinek drogi bo on łączy drogę wojewódzką z mostem na Sanie. Most na Sanie jest też w remoncie. Najpierw zrobiliśmy górną część mostu, teraz robimy część dolną czyli te wszystkie prace konserwacyjne pod przeprawą. Most będzie oddany w pierwszym kwartale przyszłego roku, już jest na ukończeniu cały remont, natomiast droga, była oddana do użytku dwa, trzy tygodnie temu – mówił w poniedziałek 5 grudnia na konferencji prasowej Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Na realizację tej inwestycji Powiat Stalowowolski pozyskał dotację zewnętrzną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Brakujące środki ze swoich budżetów wyłożyli powiat i gmina Radomyśl nad Sanem.

W ramach inwestycji – w części dotyczącej odcinka drogowego, przebudowana została istniejąca nawierzchnia jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, z budową i przebudową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, wraz z przebudową istniejących zjazdów. Przebudowane zostały również pobocza oraz elementy odwodnienia.

– Droga powiatowa, która w ostatnim czasie podlegała przebudowie to ważna droga łącząca gminę Radomyśl nad Sanem z gminą Zaleszany. Cieszę się bardzo, że podlegała przebudowie. Pan starosta otrzymał na tę drogę, na tę inwestycję środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lwią częścią tego ciągu drogowego, jeżeli chodzi o stronę finansową jest most przez rzekę San, który w ostatnich latach musiał zostać przebudowany, wzmocniony tak aby był w sposób bezpieczny, użytkowany. I to pokazuje wyraz troski i takich systematycznych i skutecznych starań pana starosty Janusza Zarzecznego, w tym aby ten ważny ciąg drogowy poprawić. Podkreślę też współpracę z gminą, wójtem, radnymi, którzy mimo tego, że droga powiatowa nie szczędzili środków finansowych aby dołożyć się do tej inwestycji – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Poinformował również, że uzgodniony został z Ministerstwem Finansów ostateczny kształt planu finansowego kolejnych komponentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, także niedługo wojewodowie będą ogłaszać nabory, na remonty dróg, a w drugiej kolejności na infrastrukturę BRD.

– Cieszę się, że ta droga jest zaopatrzona w ciąg-pieszo rowerowy niezwykle ważny i bezpieczny dla użytkowników, szczególnie w sytuacji kiedy w pobliżu znajduje się Zespół Szkół, do którego uczęszczają dzieci z wychowania przedszkolnego. To niezwykle ważne, że to bezpieczeństwo jest znacznie wyższe aniżeli było dotychczas – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

– Jako dyrektor dziękuję bardzo za to, że w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze, pojawiło się przejście dla pieszych koło Zespołu Szkół o podwyższonym standardzie i elementach bezpieczeństwa, drugi ciąg pieszy, pojawiły się nowe przystanki, to naprawdę poprawia bezpieczeństwo jak i również wygodę bo pojawił się nowy parking przy drodze. Jako mieszkaniec miejscowości dziękuję, że poprawiła się estetyka ale przede wszystkim za to, że rozwiązany został problem odwodnienia tej drogi. To była dość kluczowa sprawa – mówił Marek Pater, dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem.