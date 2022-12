„Tajemnicza opowieść” to historia dwóch sióstr, które skradły się na strych swego domu, żeby zobaczyć jakie tajemnice kryje. Nigdy tam nie były, a ciekawość tego miejsca rosła w nich z dnia na dzień. Na strychu odkryły skrzynię, a w niej starą księgę. Dziewczynki natychmiast ją otworzyły i zaczęły czytać nieznaną im dotąd tajemniczą opowieść o dzieciach, które w pełną magii wigilijną noc poszły do lasu w poszukiwaniu lasowiackiego serca. Jakie przygody czekały na nich w lesie? Czy małym bohaterom udało się odnaleźć serce i bezpiecznie wrócić do domu?

Aby poznać zakończenie tej historii zapraszamy w mikołajkowe popołudnie, 6 grudnia o godz. 17.30 do Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”. Na chętnych czekają tam już bezpłatne wejściówki.

By jednak więcej młodych widzów mogło poznać „Tajemniczą opowieść” spektakl zostanie powtórzony w czwartek, 8 grudnia, również o godz. 17.30. Wstęp za zaproszeniami.