25-letni kierowca renault stracił prawo jazdy na trzy miesiące, po tym jak przejechał z prędkością 113 km/h przez miejscowość Zabrnie. Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, oprócz utraty prawa jazdy, został ukarany mandatem w wysokości 2 tys zł i 14 punktami karnymi.

Do zdarzenie doszło 1 grudnia, przed godz. 11. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 25-letniego kierowcę renault, który w miejscowości Zabrnie, jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 113 km/h, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość o 63 km/h. W związku z popełnionym wykroczeniem, 25-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy i został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych oraz 14 punktami karnymi.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu.

