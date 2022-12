Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na spektakl „Pułapki wojny” w wykonaniu polsko-ukraińskiego „teatru pułapka”. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia o godzinie 19.

„Pułapki wojny” to opowieść na kanwie prawdziwych wydarzeń rozgrywających się na wschodzie Ukrainy na początku 2014 roku. Sztuka napisana przez teatroznawcę, dramaturga, a także zawodowego wojskowego – Igora Juziuka przedstawia historię utalentowanego pianisty oraz jego przemianę wynikającą z przeżyć na froncie. W kontekście zaostrzenia działań wojennych na początku 2022 roku jest żywym studium i aktualnym obrazem całej gamy postaw w obliczu tragedii, jaką jest wojna.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest reżyser teatralny z Kołomyji oraz aktor z wieloletnim doświadczeniem – Volodymyr Martyshchuk.

Przy wsparciu MDK i SDK powołał on do życia polsko-ukraiński „teatr pułapka”. Sztuka to ukłon i podziękowanie w stronę stalowowolan oraz wszystkich ludzi dobrego serca za ich zaangażowanie, oddanie i pomoc ofiarom wojny.

Scenariusz: Igor Juziak

Reżyseria: Volodymyr Martyshchuk

Obsada: Ewa Krukowska, Oleksandra Martyshchuk, Piotr Rut, Vasyl Shvets