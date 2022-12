W czwartek 1 grudnia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyła się gala finałowa XIII edycji konkursu zbiórki makulatury i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanego przez Miejski Zakład Komunalny. Uczestnicy zebrali wspólnie 40 ton makulatury, 5 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 700 kg nakrętek.

– Jest to zdecydowanie najważniejszy konkurs jaki odbywa się w MZK. 13 rok już spotykamy się na rozdaniu nagród dla dzieci i młodzieży placówek szkolno-wychowawczych. Jest on najważniejszy, bo aktywuje bardzo wielu mieszkańców Stalowej Woli począwszy od nauczycieli, wychowawców, którzy informują szkoły o możliwości zdobycia ciekawych nagród w zamian za segregowanie, po rodziców i dzieci, którzy przywożą te surowce do naszej rupieciarni. W tym roku mamy rekord jeśli chodzi o ilość placówek, które zgłosiły się do konkursu, 26 placówek w tym żłobki, przedszkola, szkoły ale także warsztaty terapii zajęciowej, świetlice socjoterapeutyczne. Z roku na rok przybywa nam tych chętnych, z tego się cieszymy i w związku z tym mamy też rekord jeżeli chodzi o ilość oddanych surowców, 40 ton makulatury, 5 ton zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i 700 kg nakrętek. Wszystkie one trafiły z rupieciarni do naszego zakładu przetwarzania odpadów i oczywiści będą oddane do recyklingu. Szkoły w zamian otrzymają wybrane przez siebie pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, wszystko to co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania placówek – mówiła Karolina Głogowska z MZK.

Akcja rozpoczyna się tradycyjnie we wrześniu czyli wraz z początkiem roku szkolnego i do czerwca rodzice, dzieci mogą przywozić do rupieciarni surowce, zgłaszając nazwę placówki. Tam prowadzony jest rejestr i pod koniec roku komisja przyznaje nagrody placówkom.

– Nasz klub Wesoła Gromadka, bierze udział w tej akcji zbiórki makulatury już kolejny raz, nasze dzieci są bardzo zaangażowane w działania ekologiczne, organizujemy różne warsztaty, w tym roku założyliśmy swój ogródek więc dzieciom ten temat ekologiczny jest bardzo bliski. Zbiorka makulatury, stała się dla nas również takim ważnym działaniem w ciągu roku. Bardzo mocno oczywiście zaangażowali się rodzice dzieci, natomiast staramy się, żeby dzieci też były bardzo mocno w tym temacie, żeby wiedziały jak należy segregować śmieci, dlaczego warto to robić, dlaczego to jest takie ważne – mówiła Beata Jucha, animator klubu Wesoła Gromadka.

– Nasze przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima bierze co roku udział w zbiórce makulatury w celu zachęcania i propagowania wśród dzieci i rodzin takich postaw proekologicznych. To, że jesteśmy w czołówce zawdzięczamy właśnie dzieciom i ich rodzicom – mówiła Anna Dziura z przedszkola nr 5. Placówka w tym roku pozyskane środki postanowiła przeznaczyć na stroje dla dzieci, które będą wykorzystywane przy różnego rodzaju okolicznościach.

– Od pierwszej edycji bierzemy udział, za każdym razem udaje nam się zebrać dużo tych rzeczy, bo to nie sama makulatura, bardzo dużo zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego, w tym również nakrętki, z tym że nakrętki są przekazywane bezpośrednio do Psiej Przystani. Kto zbiera? Wszyscy tak naprawdę, od przedszkolaków, po szkołę podstawową, szkołę przysposabiająca do pracy, rodziców, nauczycieli, dyrekcję, po prostu wszyscy. Jak pracujemy z dziećmi, z młodzież są specjalne kartony w szkole, do których jest makulatura odkładana, bo wiadomo, że odkładamy, nie wyrzucamy. Jest to bardzo mocno nastawione na taki aspekt wychowawczy pod kątem ekologii, dbania o nasze wspólne środowisko. To że pracujemy akurat z grupą osób niepełnosprawnych, nie zwalnia nas z tego, żebyśmy wszyscy razem dbali o naszą wspólna mała ojczyznę – mówił Krzysztof Chrustowski, z Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Zaznaczył, że uzyskane w konkursie środki przeznaczane są na pomoce do pracy z dziećmi.