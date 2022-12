27 uczniów z 8 szkół Powiatu Niżańskiego zostało nagrodzonych w konkursie wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921”. Podsumowanie odbyło się auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Powiatem Niżańskim. Inicjatywa została zrealizowana w ramach zadania „Razem dla Niepodległej”.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego w konkursie online mogli sprawdzić swoją widzę z zakresu dziejów naszego kraju w latach 1918-1921, czyli z okresu budowania niepodległej Polski. W sumie do rywalizacji stanęło 61 uczniów z 11 szkół. Finalistami zostało 27 z nich. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Został nim Kamil Paleń, uczeń klasy 2B w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Drugie miejsce zajęła Patrycja Paleń, uczennica klasy 4C w LO w Nisku, a trzecie Hubert Fusiarz klasy 4Cg w RCEZ w Nisku oraz Łukasz Olszówka klasy 3C również RCEZ.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podczas wręczenia nagród starosta niżański Robert Bednarz podkreślił, że jest to już kolejny konkurs wiedzy historycznej organizowany w Powiecie Niżańskim, w ramach programu „Niepodległa”. Złożył gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i życzył kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju w tym kierunku. Podziękowania skierował także do organizatorów i nauczycieli, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie konkursu, a byli to: Anna Brak i Tomasz Sudoł z RCEZ w Nisku.

Konkurs został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego.