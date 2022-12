Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku konkursem plastycznym przestrzegała uczniów szkół podstawowych przed zapaleniem pierwszego papierosa. Zainteresowanie konkursem wśród dzieci było duże, a efekty ich pracy mogliśmy zobaczyć końcem listopada podczas oficjalnego podsumowania plastycznych zmagań.

Konkurs zatytułowany „Zamień palenie na zdrowe żywienie” skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego, które uczestniczą w programach edukacji antytytoniowej. Dzieci miały za zadanie wykonać własnoręcznie pracę plastyczną zgodną z założonym tematem. Celem organizatorów było między innymi: zachęcenie dzieci i młodzieży do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, uświadomienie dzieciom i młodzieży, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia oraz inspirowanie ich w zakresie twórczego promowania niepalenia papierosów.

Na konkurs wpłynęło 49 prac z 14 placówek. Komisja, wybierając laureatów brała pod uwagę: zgodność z tematem, walory plastyczne, estetykę wykonania oraz pomysłowość i oryginalność.

W kategorii wiekowej 5-6 lat programu „Czyste powietrze wokół nas” pierwsze miejsce zajęła Michalina Ptak z Przedszkola nr 1 w Nisku. Drugie miejsce zajął Kacper Serafin z Publicznego Przedszkola w Jeżowem Centrum a trzecie Antoni Kolano z PSP w Groblach. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Anna Chowaniec z PSP w Groblach.

Spośród uczniów klas I-III biorących udział w programie „Nie pal przy mnie proszę” najlepszą pracę wykonał Michał Ciosmak z PSP w Hucie Krzeszowskiej. Drugie miejsce przypadło Natalii Sarzyńskiej z PSP w Groblach, natomiast trzecie miejsce zajęła Zuzanna Dul z PSP Jeżowe Centrum. Wyróżnienie zdobyła Milena Fuksa z PSP w Groblach.

W kolejnej kategorii, skierowanej do uczniów klas IV realizujących program edukacyjny „Bieg po zdrowie”, pierwsze miejsce zajęła Anastazja Stefańczyk z PSP w Wólce Tanewskiej. Na drugim znalazła się Mariagiulia Małek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie, a trzecie zajęła Monika Pawelic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku.

„Znajdź właściwe rozwiązanie” to program edukacyjny i zarazem ostatnia kategoria konkursowa, w której udział wzięli uczniowie klas V-VIII. Pierwsze miejsce należało do Mileny Paleń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie, drugie miejsce zajęła Wiktoria Jargieło z PSP w Hucie Krzeszowskiej, natomiast trzecie miejsce zajął Jan Bąk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Bernadetta Ciak z PSP w Groblach.

Udziału w konkursie i pięknych prac plastycznych pogratulował uczestnikom starosta niżański Robert Bednarz.

– 49 prac w czterech kategoriach, to pokazuje, że ten konkurs cieszył się naprawdę dużym uznaniem. Cieszył się zainteresowaniem dlatego, że tematyka, która została w nim podjęta, jest tematyką bardzo ważną. Uczestników tego konkursu, zwłaszcza tych młodszych, ta pierwsza część hasła konkursowego nie dotyczy, ale ta druga część już jest bardziej istotna, bo wszyscy jesteśmy niejako do tego zobowiązani, żeby się zdrowo odżywiać, żeby dbać o nasze zdrowie, a zdrowe odżywianie wpływa na lepsze samopoczucie, funkcjonowanie całego naszego organizmu. Temat jest więc bardzo ważny i dziękuję za to, że wzięliście udział w tym konkursie, że w swoich pracach wyeksponowaliście te wartości – mówił Bednarz.