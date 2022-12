Dawid Zaguła nie jest już zawodnikiem Stali Stalowa Wola. Podpisał umowę z II-ligowym OPTeam Stolaro Resovia.

Niedługo koszykarscy kibice Stali Stalowa Wola cieszyli się z powrotu do zespołu Dawida Zaguły, który cztery ostatnie sezony występował w I lidze w zespołach Sokoła Łańcut i Miasta Szkła Krosno.

26-letni wychowanek Stali zagrał w 4 meczach małopolskiej 3 ligi i w 1 spotkaniu podkarpackiej 3 ligi i przystał na ofertę beniaminka 2 ligi, zespołu OPTeam Stolaro Resovia i to ten klub będzie reprezentował do końca sezonu 2022/23.