W czwartek, 1 grudnia, na jednym ze skrzyżowań w Stalowej Woli, kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala.

– Około godziny 12, doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Popiełuszki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fordem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przekraczającej drogę rowerzystce i doszło do potrącenia. Pokrzywdzoną przewieziono do szpitala – informuje oficer prasowy KPP w Stalowej Woli mł. asp. Małgorzata Kania.

Policja pracuje nad szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności wypadku.

Fot. czytelnik

